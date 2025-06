Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no feriado de Corpus Christi

Entre suspense e drama, séries e documentários, o feriado está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da segunda temporada de Os Bucaneiros. Já na HBO, estreia da série Amores Tóxicos, que investiga o lado sombrio e distorcido dos relacionamentos.

Os Bucaneiros (Apple TV+)

Chega à Apple TV+ a segunda temporada da série dramática inspirada no romance de Edith Wharton. Na primeira temporada, um grupo de jovens americanas divertidas agitou Londres na época dos espartilhos apertados na década de 1870 fazendo corações dispararem e dando início a um choque cultural anglo-americano. Agora, na segunda temporada, os bucaneiros não são mais os invasores — eles moram na Inglaterra, que é seu lar.

Amores Tóxicos (HBO)

Apresentada por Elizabeth Chambers, esta nova série de seis partes acompanha Chambers enquanto ela se baseia em sua experiência e formação como jornalista investigativa para mergulhar no lado sombrio e distorcido dos relacionamentos. Por meio de conversas com sobreviventes de todo o país, Chambers leva os espectadores às histórias reais e cruas de pessoas afetadas por dinâmicas destrutivas de relações, mostrando como relacionamentos desfuncionais podem resultar em trauma e tragédia.

As Mil Mortes de Nora Dalmasso (Netflix)

O que você faria se sua mãe fosse assassinada e você fosse acusado de cometer o crime? Como os investigadores podem resolver um caso com o país todo de olho? Onde os jornalistas podem encontrar a verdade em meio a um turbilhão de rumores maldosos? E quem pode conhecer a verdadeira personalidade da vítima? Cerca de 20 anos depois do assassinato brutal de Nora Dalmasso, esta é a história de um dos casos policiais mais infames da Argentina, contada de um jeito totalmente novo. Com acesso exclusivo à família dela, materiais de arquivo pessoal e entrevistas com amigos, advogados, investigadores e jornalistas, a série traça um panorama profundamente humano e intimista sobre esse crime não resolvido, buscando a verdade sobre Nora Dalmasso e uma nova perspectiva sobre um feminicídio que abalou o país.

O Píer (Netflix)

Inspirada em uma história real, O Píer é um mergulho na vida imperfeita da família Buckley, que tenta manter o controle de seu decadente império pesqueiro na Carolina do Norte lançando mão de artimanhas cada vez mais perigosas para não afundar de vez.

Olympo (Netflix)

Os melhores atletas da Espanha treinam em um centro esportivo de alto rendimento do país. Entre eles está Amaia, capitã da seleção de nado sincronizado, que exige o melhor de si mesma e não aceita erros. Mas quando sua colega e melhor amiga Núria a supera pela primeira vez, Amaia percebe que alguns atletas estão melhorando seu desempenho inexplicavelmente... Depois de anos levando seus corpos ao limite e sacrificando as próprias vidas em nome do esporte, eles enfrentam um dilema: até onde estão dispostos a chegar?