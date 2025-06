'Os Afro-Sambas': como a amizade entre Baden e Vinícius de Moraes ainda influencia a música

O documentário Os Afro-Sambas: O Brasil de Baden e Vinícius explora, em diversas camadas, o processo de criação de um dos álbuns mais icônicos da música brasileira: Os Afro-Sambas de Baden e Vinicius, lançado em 1966.

Filmado em São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro, o longa recria, por meio de relatos de músicos, críticos, familiares e amigos, o contexto e a força criativa por trás da colaboração entre Baden Powell e Vinícius de Moraes.

Antes da estreia oficial em 24 de junho, o documentário foi exibido no Festival do Rio, e também passou pelo Festival Brasileiro de Cinema de Paris, evento que há mais de 20 anos celebra a produção cinematográfica do Brasil na capital francesa. O filme ainda estará na competição do 17º In-Edit (Festival Internacional do Documentário Musical), que ocorrerá de 11 a 22 de junho em São Paulo.

Uma das idealizadoras do filme, Renata Leite, Sócia da Rinoceronte Entretenimento e produtora do documentário, conta que o projeto surgiu da vontade de contar uma das histórias mais marcantes e significativas da música brasileira, após o lançamento de outros longas feitos pela empresa, como o documentário Los Hermanos e a série 101 Canções que Tocaram o Brasil.

"Meu sócio, Diogo Pires Gonçalves, sugeriu Os Afro-Sambas. Imediatamente aceitamos a ideia, entramos em contato com as famílias envolvidas, convidamos o Emílio Domingues para dirigir o documentário e apresentamos o projeto à HBO Max. Fechamos o contrato em 2020 e iniciamos as filmagens em 2023", destaca a produtora em entrevista à EXAME.

O documentário conta com a participação de personalidades como Maria Bethânia, Nelson Motta, Jards Macalé, Dori Caymmi, Russo Passapusso e Cynara Faria, uma das fundadoras do Quarteto em Cy, grupo vocal que esteve presente na gravação original do disco.

Para Emílio Domingues, Diretor e roteirista de Os Afro-Sambas, esse processo foi a parte mais desafiadora do documentário, que também traz imagens inéditas de arquivos.

"Falar sobre duas grandes figuras da arte brasileira que já faleceram exigiu uma grande pesquisa de depoimentos de pessoas próximas. Buscamos contar essa jornada através dessas micro-histórias e documentos, como o ensaio de Baden Powell e a carta de Vinícius, que serviu como um diário", explica.

Mais do que uma 'viagem no tempo' para descrever a construção de um álbum histórico, o filme se aprofunda na amizade entre os dois artistas dentro dos quatro meses que passaram juntos compondo. "Além da afinidade artística, essa imersão foi uma experiência de vida, e isso se reflete na fusão entre a vida e obra de Baden Powell e Vinícius".

Conexão com a brasilidade

Documentário "Os Afro-Sambas: O Brasil de Baden e Vinícius" será lançado em 24 de junho. (HBO Max/Divulgação)

A produção destaca o papel fundamental da herança afro-brasileira na criação de uma nova linguagem musical que integra instrumentos tradicionais e ritmos do candomblé.

Considerada uma das músicas mais representativas da história da música nacional, "Canto de Ossanha" abre o álbum e resume sua proposta estética e espiritual. Juntamente com outras faixas marcantes como "Tempo de Amor", "Canto de Iemanjá" e "Canto de Xangô", a canção simboliza o encontro entre ancestralidade, religiosidade e liberdade criativa.

Após 60 anos da criação do álbum Os Afro-Sambas, as canções e ritmos apresentados continuam influenciando artistas contemporâneos e moldando não apenas os gostos das novas gerações de ouvintes, como também reforça a conexão da música com as origens do Brasil.

"A música de Os Afro-Sambas influenciou gerações posteriores e está presente na música atual, como no rap e no funk, que usa elementos da cultura afro-brasileira. A percussão que surgiu com os blocos afro na Bahia continua muito presente na música popular brasileira", explica Emílio Domingues.

E acrescenta: "Baden foi visionário ao incorporar essa percussão em um álbum de música popular brasileira, especialmente com a participação de Vinícius de Moraes, um artista de grande destaque na época. Embora o álbum não tenha sido um grande sucesso de vendas, sua influência perdura, como Russo Passapusso diz no documentário, 'molhou o Brasil inteiro', sendo visível em várias manifestações musicais até hoje."

Marina Pedral, Gerente de Desenvolvimento e Produção Não Ficção da Warner Bros. Discovery, enfatiza que álbum Os Afro-Sambas foi revolucionário por abrir caminho para as culturas periféricas e incentivar novas perspectivas sobre as narrativas distantes dos espaços de poder.

"O encontro entre Vinícius de Moraes e Baden Powell foi de um homem branco e um homem negro, ambos abertos a criar juntos algo inesperado, mas que até hoje gera discussões. O projeto também apresenta a busca de Vinícius pela cultura afro-brasileira, ao se interessar profundamente por ela, anos após a produção do disco", afirma. "Hoje, vemos cada vez mais o movimento inverso, com pessoas da periferia ocupando espaços centrais. A arte funciona para haver mais diversidade em todos os ambientes e que essa temática seja naturalizada".

Quando Os Afro-Sambas: O Brasil de Baden e Vinícius será lançado e onde assistir?

A produção tem estreia agendada para o dia 24 de junho nas plataformas de streaming Max, que futuramente será rebatizada como HBO Max, e também no canal HBO.