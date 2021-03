Os 5 melhores filmes e séries para maratonar neste final de semana

Entre dramas e comédias, suspenses e romances, o próximo final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Globoplay, já está no ar "Filhas de Eva", série protagonizada por Renata Sorrah que conta a história de vida de três mulheres e que bebe da fonte das aclamadas "This Is Us" e "Big Little Lies". Já na Apple TV+, o destaque fica para o filme "Cherry", uma das maiores apostas do mês. No longa, um ex-médico do exército americano que sofre de transtorno pós-traumático ao retornar do Iraque acaba se viciando em drogas e cometendo assaltos para sobreviver.

Como é de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Dessa vez, entram na lista "Cherry", da Apple TV+; "The One" e "Dia do Sim", da Netflix; "Filhas de Eva", do Globoplay; e "After: Depois da Verdade", da Amazon Prime Video. Divirta-se!

Cherry (Apple TV+)

Uma das maiores apostas do mês de março da Apple TV+ já pode ser vista no serviço de streaming da Apple. Em "Cherry", filme dirigido por Anthony e Joe Russo, um ex-médico do exército americano sofre de transtorno pós-traumático após retornar de uma missão no Iraque. Ao tentar lidar com a doença, o personagem acaba se viciando em drogas e virando um assaltante de bancos para sobreviver. Estreia dia 12.

The One (Netflix)

Série de 8 episódios baseada no livro de John Marrs, "The One" se passa em um futuro não tão distante onde análises de DNA são utilizadas para unir casais que em teoria seriam geneticamente pré-dispostos a darem certo. Na historia, Rebecca (Hannah Ware) é a CEO de uma empresa responsável pela tecnologia promete formar pares perfeitos, mas para existir história, claro, muitas coisas começam fugir do controle. Estreia dia 12.

Dia do Sim (Netflix)

No mais clássico estilo das comédias pastelão, "Dia do Sim" é um filme da Netflix que promete servir muito bem os que desejam entretenimento fácil e boas risadas. Na história interpretada por Jennifer Garner e Édgar Ramirez, um casal de pais acostumados a sempre dizer "não" aos filhos é desafiado a dizer "sim" para tudo durante 24 horas. Estreia dia 12

As Filhas de Eva (Globoplay)

"Filhas de Eva" é uma série que acompanha a trajetória de três mulheres diferentes que se veem presas a padrões que não as fazem felizes. A série, que é a maior aposta do Globoplay para esse mês, é dirigida pelo trio Adriana Falcão, Jô Abdu e Martha Mendonça e protagonizada por um elenco de peso, que inclui Renata Sorrah, Giovanna Antonelli e Vanessa Giácomo. Aos fãs das aclamadas "This Is Us" e "Big Little Lies", uma boa notícia: "Filhas de Eva" bebe da mesma fonte, a começar por uma trilha sonora internacional. Estreou dia 8.

After: Depois da Verdade (Amazon Prime Video)

Adaptação do segundo volume da série de livros de mesmo nome, escrita por Anna Todd, que assina o roteiro com Mario Celaya, "After: Depois da Verdade" é um filme original da Amazon Prime Video que acompanha a nova fase do relacionamento de Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa Young (Josephine Langford), que agora estão separados. Enquanto tenta esquecer o jovem que partiu seu coração, ela começa um estágio na Editora Vance. Lá, conhece Trevor (Dylan Sprouse), que tumultua ainda mais sua vida amorosa.