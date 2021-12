Os 5 melhores filmes e séries para maratonar nesse final de semana

Das profundezas dos oceanos da Austrália ao mundo futurista distópico devastado por uma pandemia de gripe suína, o próximo final de semana chega recheado de novidades nas plataformas de streaming.

Dessa vez, os destaques ficam com o documentário da Netflix "O fascinante mundo dos corais", que na mesma pegada do premiado "Professor Polvo", mostra os mínimos (e desconhecidos) detalhes da vida marinha na terra. Outro ponto alto é a nova série da HBO Max "Station Eleven", que acompanha uma sociedade que tenta se reorganizar 20 anos depois de uma doença que devastou o mundo.

Como é de costume, a EXAME selecionou os 5 principais títulos para você ficar de olho nesse final de semana. Dessa vez, entram na lista "O fascinante mundo dos corais" e a segunda temporada de "The Witcher", da Netflix; o filme "Um lindo dia na vizinhança", na Amazon Prime Video; a série "Station Eleven", da HBO Max; e o filme "O Canto do Cisne", da Apple TV+. Divirta-se!

O Fascinante mundo dos corais (Netflix)

Se você ficou maravilhado com "Professor Polvo", filme da Netflix que levou o Oscar de Melhor Documentário em 2021, "O fascinante mundo dos corais" também irá te surpreender. O novo documentário original que entrou no catálogo do streaming essa semana acompanha a jornada de um peixe baiacu pela Grande Barreira de corais da Austrália. O que procura o protagonista? Uma nova casa no fundo do oceano.

The Witcher: temporada 2 (Netflix)

Depois de dois anos de espera, a famosa série fantasiosa "The Witcher" está ganhando uma segunda temporada na Netflix. Nessa segunda parta da história, convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder.