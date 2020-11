Os 5 melhores filmes e séries para assistir neste final de semana

O final de semana está chegando e é hora de desligar (e preparar a pipoca). Dando continuidade a um mês repleto de lançamentos nos streamings, já nesta sexta-feira 20, entram no catálogo da Netflix e da Amazon Prime Video duas séries documentais imperdíveis. A primeira é “Voices of Fire”, que narra a história do coral da igreja frequentada pelo cantor americano Pharrell Williams. A segunda, “The Pack”, aborda a relação dos humanos com seus cães.

Como é costume, a Casual selecionou 5 títulos para você ficar de olho nesse final de semana. Dessa vez, entram na lista 4 séries e um único filme, o romance italiano “Rosa e Momo”, que aborda uma comovente relação entre mãe e filho e não poderia ficar de fora da lista. Os títulos recomendados da semana são: “Rosa e Momo” e “Voices of Fire”, da Netflix; “This Is Us” e “The Pack”, da Amazon Prime Video; e “His Dark Materials”, da HBO GO. Divirta-se!

Rosa e Momo (Netflix)

Único filme selecionado na curadoria Casual desse final de semana, “Rosa e Momo” é um romance italiano imperdível que entrou no catálogo da Netflix há poucos dias e não poderia ficar de fora dessa lista. A trama é dirigida por Edoardo Ponti, filho da atriz de 86 anos que é a estrela do filme, Sophia Loren. Na história, Sophia da vida a uma ex-prostituta que sobreviveu ao Holocausto. Chamada de Madame Rosa, ela acolhe filhos de outras prostitutas até que adota o órfão senegalês Momo (Ibrahima Gueye). A partir daí, o filme mostra uma comovente relação entre mãe e filho.

Voices of Fire (Netflix)

A série documental também recém-chegada no catálogo da Netflix mostra como a igreja frequentada pelo cantor Pharrell Williams, em sua cidade natal, forma o melhor coral gospel do mundo com talentos locais até então desconhecidos. O pastor Ezekiel Williams, um respeitado gênio da música na região e tio de Pharrell, se aventura em busca dos mais variados talentos.

This Is Us (Amazon Prime Video)

Embora já esteja na quinta temporada no canal FOX, a quarta temporada completa da série dramática “This is Us” está chegando agora na Amazon Prime Video. A série acompanha a história da família Pearson, que começa em 1979, no dia em que os trigêmeos Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) e Randall (Sterling K. Brown) chegam em casa da maternidade. Revelações sobre os pais Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore) surgem nos momentos de amor, mas também de dor, e moldam para sempre a vida de todos.

The Pack (Amazon Prime Video)

“The Pack” é uma série original da Amazo Prime Video que fala sobre os vínculos entre cães e seus companheiros humanos. Estrelado pela medalhista de ouro olímpica Lindsey Vonn e sua coanfitriã canina Lucy, o programa apresenta 12 equipes de cães e seus donos em uma aventura épica passando por vários continentes.

His Dark Materials (HBO GO)

A segunda temporada do drama de fantasia e mistério “His Dark Materials” já está disponível na HBO GO. A trama conta a jornada da jovem Lyra (Dafne Keen), que depois de perder seu melhor amigo, encontra uma cidade abandonada onde conhece Will (Amir Wilson), uma outra pessoa que também chega à cidade fugindo de seu passado.