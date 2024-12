Os 10 Melhores Hotéis do Brasil segundo ranking EXAME Casual 2024

Montanha com enoturismo, praia paradisíaca, passeio de barco no rio, cidade badalada e safári. Em uma leitura rápida, parece que estamos falando de opções turísticas na África, na Ásia, na Europa ou na América do Norte. A boa notícia é que tudo isso pode ser encontrado aqui, no Brasil mesmo, a poucas horas de carro ou de voo das principais cidades brasileiras.

A força do turismo local se reflete em números. Em 2023, a atividade turística cresceu 6,9% na comparação com o período pré-pandemia, segundo dados do IBGE. Com as fronteiras fechadas, o brasileiro redescobriu o Brasil e passou a viajar mais por nossos destinos. O que parecia ser um movimento circunstancial se mostrou permanente e um pilar importante na economia do país, contribuindo com 7,8% do PIB de 2023.

O Ranking EXAME Casual 50 Melhores Hotéis do Brasil traz opções em todas as regiões brasileiras, de lodge na Floresta Amazônica a estância no Pantanal, passando por resorts em praias nordestinas e hotéis no centro financeiro do país.

A formação desta lista foi feita por um júri composto de 37 jornalistas, críticos e influenciadores do setor de turismo e estilo de vida de todo o país (veja a lista abaixo). Cada um deles indicou sete hotéis em que se hospedaram ou tiveram algum tipo de relacionamento, em eventos ou reportagens, nos últimos dois anos. Os hotéis que ficaram com o mesmo número de votos aparecem em ordem alfabética, apenas para organização do ranking. Relembre quais foram os eleitos e boa viagem.

Rosewood | 1 o LUGAR → 10 votos

Mais de meio milhão de paulistanos nasceram na Maternidade Condessa Filomena Matarazzo, em São Paulo, que hoje abriga o Melhor Hotel do Brasil, segundo nosso ranking. Fincado no complexo do Cidade Matarazzo, próximo à Avenida Paulista, o hotel de bandeira americana possui o lema “a sense of place”, os laços afetivos criados a partir de um lugar. Ainda que faça parte de uma rede internacional, o Rosewood São Paulo incorpora a cultura brasileira, seja por meio das 450 obras de arte criadas em parceria com artistas locais que decoram os espaços, dos azulejos da piscina aos elevadores, ou da gastronomia, com seis restaurantes e bares para hóspedes e não hóspedes.

O hotel conta com 160 quartos espalhados pela restaurada maternidade e pela torre vertical com jardim, que foram decorados pelo premiado arquiteto francês Philippe Starck, com detalhes como violões assinados por Gilberto Gil.

“A equipe por trás do Rosewood São Paulo passou uma década neste projeto para garantir que ele honre e celebre a herança da cidade enquanto dá nova vida ao destino. Ao fazermos isso, criamos um hotel que é uma verdadeira carta de amor para a cidade, a nação e seu povo”, diz ­Edouard Grosmangin, diretor administrativo do hotel.

Serviço: diárias para agosto a partir de 3.300 reais. Rua Itapeva, 435, Bela Vista, São Paulo. Reservas: (11) 3797-0500 ou saopaulo@rosewoodhotels.com

Hotel das Cataratas | 2 o LUGAR → 8 votos

Hotel das Cataratas: piscina aquecida e acesso ao Parque de Iguaçu (Edgardo Contreras/Divulgação)

Imagine a cena: acordar, contemplar os 64 metros quadrados da suíte em que está hospedado e sentir o toque macio dos lençóis de algodão egípcio. Você então se senta na cama box tipo pillow top, anda alguns passos em direção à janela, a abre e se depara com as Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas da natureza no mundo. Essa imagem se torna realidade para aqueles que se hospedam em um dos quartos com vista do Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Sob o comando do grupo Belmond desde 2007, o prédio começou a ser construí­do em 1939 e foi inaugurado em 1958. Com a nova gestão, teve um investimento de 60 milhões de reais para a revitalização das 184 acomodações e renovação dos espaços comuns. Os apartamentos são divididos em 12 categorias, desde os apartamentos superiores até as Suí­tes Cataratas (com vista para as famosas quedas). Entre as atrações estão o restaurante Y (lê-se “i”), em parceria com o premiado chef Luiz Filipe Souza (que comanda o Evvai, em São Paulo), a piscina aquecida, os jardins exuberantes integrados ao Parque Nacional do Iguaçu e um spa. O hotel também conta com uma quadra de tênis e oferece atividades como piqueniques no gramado.

Serviço: diárias a partir de 3.095 reais, mais taxas (fora de feriados). Café da manhã incluso no restaurante Ipê. Rodovia BR-469, km 32, Parque Nacional do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Paraná. Reservas: (21) 2545-8878 ou belmond.com

Palácio Tangará | 3 o LUGAR → 7 votos

Tangará: vista para o Parque Burle Marx e gastronomia premiada (James Merrell/Divulgação)

A história do Palácio Tangará começa nos anos 1940 com um romance. Baby Pignatari, um dos herdeiros da família Mataraz­zo, decidiu construir o Tangará Ranch, uma mansão dentro de uma fazenda para presentear e impressionar sua então noiva, a princesa austríaca Ira von Fürstenberg. O projeto seria feito pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo paisagista Roberto Burle Marx. Pouco se sabe sobre essa história, pois o enlace se encerrou antes que o projeto fosse finalizado. No entanto, os jardins foram preservados, e Burle Marx finalizou o projeto, que foi incorporado ao parque público formado.

Décadas mais tarde, a Oetker Collection completou o monumento romântico como a primeira incursão do grupo nas Américas, com a inauguração do Palácio Tangará, em 2017. O hotel oferece 141 quartos, todos com vista para o Parque Burle Marx e gastronomia premiada e incensada com o restaurante Tangará Jean-Georges, que coleciona estrelas Michelin (2018, 2019 e 2024) com seu menu degustação de seis tempos (770 reais), e o brunch aos domingos (515 reais), que exige reserva com pelo menos um mês de antecedência.

Serviço: diárias para agosto a partir de 3.500 reais. Rua Dep. Laércio Corte, 1.501, Panamby, São Paulo. Reservas: (11) 4904-4001 ou oetkercollection.com/pt/hoteis/palacio-tangara

Fairmont Rio de Janeiro Copacabana | 4 o LUGAR → 6 votos

Fairmont Copacabana: boa parte dos 375 quartos fica de frente para a icônica praia (Romulo Fialdini/Divulgação)

Ainda que a história do Fairmont no Rio de Janeiro seja recente, com inauguração em 2019, o prédio é da década de 1950, com projeto da arquiteta Patrícia Anastassiadis. A decoração conta com acabamentos de madeira e couro e tons coloridos. Antes do Fairmont, o prédio já abrigou a TV Rio, em 1955, e o Rio Palace Hotel, nos anos 1970. As referências ao Rio aparecem no piso do lobby, que funciona como extensão da praia, com as pedras portuguesas que revestem as calçadas à beira-mar. A experiência do hotel continua na areia da praia, com o Tropìk Beach Club, com opções de café da manhã de frente para o mar e happy hour com drinques, música e um menu inspirado na gastronomia grega. No sexto andar fica a piscina de borda infinita. No térreo fica a loja da Reserva Praia. A praia de Copacabana também é a vista de parte dos 375 quartos divididos em dez categorias. O hotel possui ainda o Fairmont Gold, uma categoria premium que propõe momentos personalizados aos hóspedes, como check-in e check-out privativos, gerente e concierge exclusivos.

Serviço: diárias em agosto a partir de 2.100 reais. Av. Atlântica, 4.240, Copacabana, Rio de Janeiro. Reservas: (21) 2525-1232

Mahré Hotel | 5 o LUGAR → 6 votos

Mahré: 30 suítes com piscina privativa em um terreno à beira-mar (Mahré/Divulgação)

Inaugurado no final de 2023, em frente à segunda maior barreira de corais do mundo, o hotel Mahré, em São Miguel dos Milagres, Alagoas, aposta em elevar ao extremo o conceito de privacidade. São 30 suítes — todas com piscina privativa — distribuídas em um terreno de mais de 40.000 metros quadrados à beira-mar, sendo o destino perfeito para aqueles que buscam um refúgio pé na areia, com águas quentes, cristalinas e calmas, para se conectar com a natureza. Parte da Rota Ecológica dos Milagres, a pequena cidade alagoana encanta pela simplicidade, com praias praticamente desertas, piscinas naturais e coqueiros a perder de vista.

O projeto em estilo modernista dos arquitetos Waleska Agra e Daniel Lemos tem um lago como coração do hotel e uma arquitetura que se integra à natureza, trazendo a terracota do terreno na cor das paredes, a mata nativa dos manguezais para o lago central e a tonalidade da areia para as piscinas. As suítes têm jardins privativos, cama king size, sala integrada, enxoval Trousseau e amenities Bvlgari. Fora das suítes há ainda uma piscina com raia semiolímpica, serviço exclusivo para hóspedes na praia, rooftop com área aberta para o mar e vista do pôr do sol sobre o lago. O restaurante do hotel está sob o comando do premiado chef Rafa Gomes, dos restaurantes cariocas Itacoa e Tiara. Para completar, há três bares com drinques autorais assinados pela cachacière e especialista em destilados Isadora Bello Fornari.

Serviço: diárias a partir de 2.760 reais. Sítio Monjolo, São Miguel dos Milagres, Alagoas. Reservas: (82) 99381-1515

Copacabana Palace | 6 o LUGAR → 5 votos

Copacabana Palace: destaque para a piscina construída em 1934 (Copacabana Palace/Divulgação)

O dia 4 de maio de 2024 vai ficar marcado na história do Copacabana Palace. Quase 1,6 milhão de pessoas foram à praia de Copacabana assistir ao show da Madonna em um palco montado em frente ao hotel, onde ela e todo o seu staff estavam hospedados. Esse foi apenas um dos momentos emblemáticos que o hotel testemunhou em seus 100 anos de vida. O clássico edifício na praia mais famosa do país foi palco de importantes acontecimentos históricos e culturais, recebendo visitas ilustres de reis, rainhas, presidentes e ícones do passado e do presente.

Após um passado de auge e declínio, o Copa, como é carinhosamente chamado, foi adquirido pelo grupo Belmond. De lá para cá, passou por várias reformas e revitalizações, preservando seu charme clássico e acrescentando toques contemporâneos. Com mais de 12.000 metros quadrados, tem 220 apartamentos e suí­tes que combinam decoração clássica com elementos contemporâneos. Na gastronomia destacam-se o premiado Cipriani e o restaurante all-day-dining Pérgula, de cozinha mediterrânea com um toque carioca. O hotspot do hotel é a mítica piscina, construída em 1934, local para ver e ser visto dos ilustres hóspedes.

Serviço: diárias a partir de 2.500 reais, mais taxas, em apartamento com vista. Café da manhã incluso no Pérgula. Avenida Atlântica, 1.702, Copacabana, Rio de Janeiro. Reservas: (21) 2545-8878 ou belmond.com

Fasano Jardins | 7 o LUGAR → 5 votos

Fasano Jardins: tons sóbrios e materiais como madeira e couro na decoração (Daniel Pinheiro/Divulgação)

São mais de 120 anos de história do Fasano em São Paulo. Em 1902, Vittorio Fasano inaugurava a Brasserie Paulista, no Centro Histórico da cidade. Foi só um século mais tarde, em 2003 com a inauguração do Hotel Fasano São Paulo Jardins por Gero Fasano, que o sobrenome se tornou também sinônimo de hotelaria de luxo. Assinado por Isay Weinfeld e Márcio Kogan, o projeto arquitetônico remonta aos anos 1930, quando foi inaugurado o primeiro restaurante Fasano.

A assinatura da decoração são os tons sóbrios e materiais como madeira, couro, mármore travertino de Roma e tijolos ingleses, além do mobiliário antigo no lobby, que parece uma extensa sala de estar. O grande ambiente no térreo conecta o restaurante Fasano ao bar Baretto, ambos entre os 100 Melhores Restaurantes e 100 Melhores Bares do Brasil, segundo os rankings da EXAME Casual. Para os momentos de descanso a propriedade conta com 60 acomodações, divididas em cinco categorias, todas com camas king size vestidas com lençóis de algodão egípcio de 500 fios e ornadas com travesseiros de plumas de ganso. A decoração traz tapetes persas e vasos de Murano, em lembrança à herança italiana da família Fasano.

Serviço: diárias em agosto a partir de 2.850 reais. Rua Vittorio Fasano, 88, Jardins, São Paulo. Reservas: (11) 3896-4000, (11) 3896-4155 ou fasano.com.br

Fera Palace Hotel | 8 o LUGAR → 5 votos

Fera Palace: ícone da arquitetura e símbolo de Salvador (Fera Palace/Divulgação)

Carmen Miranda, Grande Otelo e Orson Welles já foram alguns dos hóspedes do Fera Palace Hotel, um dos ícones tanto da hotelaria de Salvador como da arquitetura e da história da cidade. Situa­do no Centro Histórico, o original Palace Hotel foi construído como o primeiro hotel de luxo do Nordeste, em 1934, pelo comendador Martins Catharino.

O prédio imponente de oito andares foi construído em uma esquina triangular pontuda, inspirado na arquitetura do icônico Flatiron Building, em Nova York. O imóvel estava deteriorado desde o final dos anos 1980 e chegou a fechar as portas. Foi adquirido pela Fera Investimentos, que restaurou a construção e trouxe de volta os dias de glória. O hotel conta com 81 quartos com designs distintos e uma paleta de cores claras e pastel, com um toque art déco e móveis com forte identidade baiana por meio do uso de materiais regionais, como linho nas cortinas, sisal nos tapetes e algodão para o enxoval. O restaurante do hotel, o Omí, tem cardápio assinado pela premiada dupla de chefs baianos Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, responsáveis pelos premiados restaurantes Ori e Origem, em Salvador. Em 2024, o hotel celebra seus 90 anos com toda a pompa e destaque nesta lista dos melhores do país.

Serviço: diárias a partir de 1.150 reais, mais taxas. Rua Chile, 20, Centro Histórico, Salvador. Reservas: (71) 3036-9200, reservas@ferahoteis ou ferahoteis.com

Nannai | 9 o LUGAR → 5 votos

Nannai: descanso para os hóspedes e atividades que valorizam o bem-estar (Nannai/Divulgação)

O Nannai, localizado em Ipojuca, no estado de Pernambuco, adota o conceito de hospedagem “quiet”. Neste modelo, o hóspede aproveita ao máximo o descanso e as comodidades do resort sem precisar sair dele, em acomodações privativas e atividades que valorizam o bem-estar. Apenas contemplar as belezas naturais da Praia de Muro Alto, a 10 minutos de Porto de Galinhas, já é uma verdadeira terapia.

O resort existe há 22 anos e tem um total de 95 acomodações, sendo 49 bangalôs, quatro suítes Villa e 42 apartamentos. O bangalô master conta com piscina privativa com hidromassagem na sala de estar, jardim e gazebo privativos. Na gastronomia, o TiaTê­ foi inaugurado em 2022, com inspiração nas receitas de família de Dona Tereza de Jesus Meira Lins, a matriarca do Nannai, com destaque para lagosta e outros frutos do mar. O bar Salero cumpre a função de ser o ponto de encontro para quem quer provar desde drinques clássicos até bons vinhos e petiscos. O Nannai também conta com uma unidade na Ilha de Fernando de Noronha, com o estilo de pousada butique.

Serviço: as reservas são feitas para no mínimo três diárias, que custam, em média, 4.000 reais (valor consultado em julho). Rua Beira Mar, S/N, Gleba 07, Área A2B, Muro Alto, Ipojuca, Pernambuco. Reservas: nannai.com.br

Tivoli Ecoresort Praia do Forte | 10 o LUGAR → 5 votos

Tivoli Praia do Forte: sete piscinas na área de lazer (Eduardo Moody/Divulgação)

“Ecoturismo”. Essa é a palavra que define o Tivoli Ecoresort Praia do Forte, localizado ao norte da capital baiana, que oferece hospedagem em meio a jardins e à biodiversidade local. O resort está próximo a reservas de Mata Atlântica, lagos, praias de desova de tartarugas-marinhas, áreas de observação de baleias e recifes de coral. Por lá, é possível fazer um mergulho nas águas quentes da Bahia, ter a experiência de voar de parapente ou mesmo cavalgar na Fazenda Polomar.

O Tivoli dispõe de 287 apartamentos com varandas voltadas para o mar, sete piscinas, quadras esportivas e um centro fitness. Os hóspedes também podem renovar as energias no Anantara- Spa, com tratamentos terapêuticos e massagens revitalizantes inspiradas nas tradições tailandesas, ou desfrutar um Candlelight Dinner em um bangalô privativo. O espaço de lazer comum conta com um kids club ideal para quem viaja com crianças. Na gastronomia, os sabores e ingredientes baianos estão muito presentes. O resort oferece transfer de helicóptero até a propriedade, com serviço agendado previamente. O hóspede pode pousar diretamente no Tivoli, sem taxa adicional.

Serviço: diárias a partir de 1.883 reais. Avenida do Farol, Praia do Forte, Mata de São João, Bahia. Reservas: (71) 3676.4000 ou tepf@tivolihotels.com

Júri: André Aloi (Bazaar), André Coutinho (BandNews TV e FM), Anelise Zanoni (@travelterapia), Artur Luiz Andrade (Panrotas), Caio Ramon (@caiotravels), Cecilia Padilha (@yeswecook), Cristiana Beltrão (Veja Rio), Camille Panzera (Melhores Destinos), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Eduardo Burckhardt (Uol/Nossa), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Elaine Villatoro (@LiveMoreTravelMore), Fabrício Brasiliense (Viagem e Turismo), Felipe Almeida (@almeida1984), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Ivan Padilla (EXAME), Júlia Storch (EXAME), Juliana Saad (The Travel Lifestyle), Junior Ferraro (revista Azul), Kike Martins (revista 29horas), Mariah Luz (@oquefazercuritiba), Natalie Soares (@sundaycooks), Nathalia Molina (@comoviaja), Paula Santana (@gpslifetime), Paula Calçade (revista 29horas), Renata Araújo (@youmustgoblog), Renata Menezes (Crescer), Renata Porto (@renataporto e Alpha FM), Ricardo Moreno (The Summer Hunter), Roberta Malta (jornalista), Roberto Araújo (Viaje Mais), Roberto Hirth (­@robertohirth), Tarcila Ferro (@revistaviajar e @tarcilaferro), Otavio Furtado (@maiorviagem), Tereza Carvalho (@proveieaprovei), Thiago Batoni (@viajeporconta_) e Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia).