Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Os 10 carros mais buscados no Brasil em 2025

Levantamento da Webmotors mostra os veículos novos e usados com maior volume de buscas

Volkswagen Nivus: o carro 0 km mais vendido no país em 2025 (Volkswagen/Divulgação)

Volkswagen Nivus: o carro 0 km mais vendido no país em 2025 (Volkswagen/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 06h17.

Os modelos Volkswagen Nivus e Honda Civic lideraram as buscas por carros novos e usados, respectivamente, ao longo de 2025, segundo dados divulgado pela Webmotors nesta terça-feira, 6. O levantamento considerou o volume de acessos e pesquisas realizadas por usuários interessados em modelos disponíveis para compra online.

Os dados fazem parte do Webmotors Autoinsights, ferramenta que monitora o comportamento de consumidores na plataforma Webmotors, referência no mercado automotivo brasileiro.

Modelos 0 km mais buscados em 2025

O Volkswagen Nivus foi o modelo 0 km mais procurado por brasileiros na plataforma em 2025. Na sequência, aparecem Hyundai Creta, Ford Ranger, Toyota Corolla e Honda HR-V.

Os dados mostram forte interesse do público por SUVs e sedãs com motorização variada.

Ranking dos 10 carros 0 km mais buscados em 2025:

  • Volkswagen Nivus
  • Hyundai Creta
  • Ford Ranger
  • Toyota Corolla
  • Honda HR-V
  • Fiat Toro
  • Volkswagen T-Cross
  • Toyota Corolla Cross
  • Volkswagen Tera
  • Fiat Fastback

Carros usados mais pesquisados em 2025

Entre os veículos usados, o Honda Civic manteve a primeira posição nas buscas. O Toyota Corolla ficou em segundo, seguido por Chevrolet Onix, Volkswagen Polo e Volkswagen Gol.

Ranking de carros usados mais buscados em 2025:

  • Honda Civic
  • Toyota Corolla
  • Chevrolet Onix
  • Volkswagen Polo
  • Volkswagen Gol
  • Honda HR-V
  • Jeep Compass
  • Hyundai HB20
  • Volkswagen Jetta
  • BMW 320i
Acompanhe tudo sobre:CarrosCarros 0Kcarros-usados

Mais de Casual

Esse é o destino brasileiro que o New York Times quer que você conheça em 2026

Moda feminina em torneio masculino: Maria Filó assina coleção para o Rio Open

Marriott traz ao Brasil plataforma que facilita a gestão de viagens de negócios

Andrea Bocelli traz ao Brasil vinhos da família a partir deste ano

Mais na Exame

Mundo

Groenlândia pede reunião com EUA após Trump citar anexação da ilha

Ciência

Hérnia de disco: técnica brasileira reduz a necessidade de cirurgia

Pop

De IA à volta da bilheteria: o que Hollywood espera para 2026?

Negócios

Esta construtora de R$ 268 mi começou no MCMV e agora mira o luxo do litoral