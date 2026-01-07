Os 10 carros mais buscados no Brasil em 2025

Os modelos Volkswagen Nivus e Honda Civic lideraram as buscas por carros novos e usados, respectivamente, ao longo de 2025, segundo dados divulgado pela Webmotors nesta terça-feira, 6. O levantamento considerou o volume de acessos e pesquisas realizadas por usuários interessados em modelos disponíveis para compra online.

Os dados fazem parte do Webmotors Autoinsights, ferramenta que monitora o comportamento de consumidores na plataforma Webmotors, referência no mercado automotivo brasileiro.

Modelos 0 km mais buscados em 2025

O Volkswagen Nivus foi o modelo 0 km mais procurado por brasileiros na plataforma em 2025. Na sequência, aparecem Hyundai Creta, Ford Ranger, Toyota Corolla e Honda HR-V.

Os dados mostram forte interesse do público por SUVs e sedãs com motorização variada.

Ranking dos 10 carros 0 km mais buscados em 2025:

Volkswagen Nivus

Hyundai Creta

Ford Ranger

Toyota Corolla

Honda HR-V

Fiat Toro

Volkswagen T-Cross

Toyota Corolla Cross

Volkswagen Tera

Fiat Fastback

Carros usados mais pesquisados em 2025

Entre os veículos usados, o Honda Civic manteve a primeira posição nas buscas. O Toyota Corolla ficou em segundo, seguido por Chevrolet Onix, Volkswagen Polo e Volkswagen Gol.

Ranking de carros usados mais buscados em 2025: