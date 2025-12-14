O que a Ford está fazendo para competir com a BYD e Tesla

A Ford está redesenhando sua estratégia para enfrentar a concorrência chinesa e da americana Tesla no mercado de veículos elétricos. Uma pesquisa de tendências do setor e entrevistas com executivos revelam como a montadora americana tenta combinar sua experiência centenária com a agilidade de start-ups do Vale do Silício.

Em 2021, Doug Field, veterano da Tesla e da Apple, retornou à Ford para liderar um projeto inovador: desenvolver veículos elétricos capazes de competir com chineses como BYD e com rivais americanos. Para isso, criou um laboratório secreto próximo a Los Angeles e uma equipe satélite no Vale do Silício, reunindo engenheiros e designers de empresas de ponta em baterias, eletrônica e software.

O objetivo é claro: acelerar a inovação e superar os chineses com baterias mais eficientes, motores elétricos avançados e processos de produção mais ágeis.

A equipe de Field já desenvolveu uma picape de médio porte com fabricação inovadora. As seções dianteira e traseira são fundidas a partir de alumínio líquido, permitindo a instalação de componentes internos antes da montagem final, o que reduz custos e tempo de produção. O preço estimado da picape é de US$ 30.000, pouco acima de modelos tradicionais a gasolina.

Eficiência

Além de inovar no design, a Ford aposta na eficiência da produção. Métodos que simplificam a linha de montagem permitem que trabalhadores evitem esforços físicos exagerados, enquanto as start-ups parceiras buscam reduzir custos de baterias e substituir metais raros, diminuindo a dependência da China.

A pressão é enorme. Empresas chinesas produzem 60% dos veículos elétricos globais e lançam modelos mais rapidamente, enquanto os EUA enfrentam flutuações nas políticas públicas e desafios de escala. Executivos da Ford destacam que parcerias estratégicas e inovação tecnológica são essenciais para não perder competitividade internacional.

Liberdade criativa e agilidade

A estratégia de Field combina a experiência histórica da Ford com liberdade criativa e agilidade tecnológica, um esforço para transformar a fabricante em concorrente direta de Tesla e BYD, sem perder o alcance global da marca.

O sucesso do projeto ainda depende do equilíbrio entre inovação e produção em larga escala, mas a movimentação da Ford mostra que a indústria americana está disposta a reinventar suas práticas para enfrentar uma nova era de mobilidade elétrica.

