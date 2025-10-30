Invest

Porsche avalia investir na Everllence da Volkswagen, avaliada em US$ 9,3 bilhões, diz jornal

Montadora alemã estuda vender participação majoritária na divisão de motores a diesel

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 05h51.

A Porsche Automobile Holding SE planeja investir na divisão de motores a diesel Everllence, da Volkswagen, segundo informações publicadas pelo Financial Times nesta quarta-feira, 29.

A unidade, especializada em sistemas de propulsão, está em processo de revisão estratégica e pode ser parcialmente vendida no próximo ano.

Fontes ouvidas pelo jornal afirmaram que a Volkswagen considera vender a maior parte das ações da Everllence como parte de um plano de desinvestimento. O ativo também teria despertado interesse da gestora sueca EQT AB, que avalia uma possível proposta.

Divisão pode valer até 8 bilhões de euros

A Everllence pode ser avaliada entre 6 bilhões e 8 bilhões de euros (equivalente a cerca de US$ 7 bilhões a US$ 9,3 bilhões) em uma potencial transação. A Volkswagen já havia informado anteriormente que estava “explorando opções estratégicas” para o negócio, mas ainda não tomou uma decisão sobre o formato da venda, segundo o FT.

A Porsche SE, principal acionista da Volkswagen e controlada pelas famílias Porsche e Piëch, não comentou o assunto ao jornal. A Volkswagen reiterou que analisa alternativas para a divisão.

A Everllence, focada em tecnologias de motores a combustão e sistemas híbridos, representa uma das principais áreas de reestruturação da Volkswagen, que busca direcionar recursos para eletrificação e novos projetos de mobilidade.

