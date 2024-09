Organic Festival transforma sul da Bahia em centro de gastronomia sustentável

Entre os dias 16 e 20 de outubro, Trancoso receberá a quinta edição do Organic Festival Trancoso, reunindo chefs consagrados e ambientalistas no vilarejo de Trancoso, Bahia. Idealizado pelo UXUA Casa Hotel & Spa e pelo agitador gastronômico Charles Piriou, o festival busca colocar Trancoso como referência em turismo sustentável no Brasil e no mundo. A programação inclui almoços, jantares, aulas, palestras, degustações e vivências imersivas voltadas para moradores e turistas.

Segundo Bob Shevlin, cofundador do evento e proprietário do UXUA Casa Hotel & Spa, o Organic Festival reflete os esforços dos líderes do turismo local para equilibrar preservação ambiental e cuidado com a comunidade. O festival proporciona uma oportunidade única para que todos celebrem esses valores e compartilhem o que ele chama de “um dos luxos mais essenciais que existe: a boa comida”.

Um evento imersivo em sustentabilidade

Além de celebrar a gastronomia, o Organic Festival Trancoso promove experiências voltadas à conscientização ambiental, com foco nos benefícios do turismo regenerativo e seus impactos positivos na comunidade local. O festival é marcado pela colaboração entre a comunidade e empreendimentos locais, com a participação de hotéis como o UXUA Casa Hotel & Spa, Pousada Capim Santo, Fasano Trancoso, Pousada Tutabel e de restaurantes como Floresta, Muru, Almar e São João Batista.

O festival contará com mais de 30 chefs e ambientalistas renomados, como Roberta Sudbrack, Narda Lepes, Morena Leite, Sandra Marques, Gabriela Barretto e Onildo Rocha. Esses profissionais oferecerão pratos especiais com ingredientes que valorizam a biodiversidade local, como caranguejo-uçá, cacau, coco e algas da Reserva Extrativista Marinha do Corumbau, além de alimentos nativos da Mata Atlântica, como o Juçaí, um açaí orgânico produzido de forma sustentável.

Parcerias e impacto local

O Organic Festival Trancoso tem o patrocínio do UXUA Casa Hotel & Spa, da Dengo, Terra Trancoso e da Soubeef, além de contar com a parceria de diversas marcas engajadas em sustentabilidade. A ONG Conservação Internacional (CI-Brasil), que atua há mais de duas décadas na região, participará do evento com diálogos e experiências sobre preservação ambiental, restauração de florestas e fortalecimento de comunidades de pesca artesanal.

Desde sua criação, o festival colabora com a Associação Despertar Trancoso, que promove educação alimentar por meio de iniciativas como aulas de culinária para crianças e a manutenção de uma horta orgânica educativa.

Agenda oficial

16 de outubro (quarta-feira)

18h – Abertura no Muru

Chefs Thiago Medeiros e Guilherme Balista

Coquetéis por Chula Barmaid

17 de outubro (quinta-feira)

13h – Almoço no UXUA Maré

Chef Roberta Sudbrack e vinhos da Vivente Vinhos

14h – Imersão e experiência gastronômica na RPPN Rio do Brasil

Chef Aimonna Catarine

19h – Jantar no Almar

Chefs Victoria Fiechter e Gerônimo Athuel

18 de outubro (sexta-feira)

11h – Palestras sobre sustentabilidade (Casa Organic Festival Trancoso)

Com CI-Brasil

Gratuito

13h – Pool Party em Terra Trancoso

Chefs Gabriela Barretto e Chula Barmaid

20h – Jantar no UXUA Quadrado

Chefs Narda Lepes, Morena Leite e Janaina Torres

19 de outubro (sábado)

11h – Palestras gratuitas (Quadrado Histórico)

Gratuito

13h – Churrasco no Floresta

Chef Thiago de Roure com Soubeef

15h – Piquenique comunitário no Quadrado de Trancoso

Pratos dos chefs participantes

Aberto ao público

19h – Jantares simultâneos no Capim Santo e Alma Ninho

Chefs Morena Leite, Sandra Marques, Janaina Torres, Renata Braune e Caco Marinho

22h – After Dinner no Ginger

Coquetéis por Ana Paula Barbosa

20 de outubro (domingo)

13h – Almoço no Fasano Trancoso

Chef José Branco com Vanessa Silva

13h – Brasa na Praia (Pousada Tutabel)

Chefs Onildo Rocha e Ricardo Lapeyre

18h – Luau de Despedida no UXUA Praia Bar

Show de Jota Pê com comidas por Ícaro Rosa

As inscrições e reservas são realizadas em cada restaurante e hotel parceiro, por telefone ou e-mail. Acesse aqui.