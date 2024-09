O único hotel pé na areia do Rio de Janeiro: Sheraton Grand Rio Hotel comemora 50 anos

Separados pela praia de Ipanema, dois hotéis no Rio de Janeiro comemoram 50 anos. No Arpoador, o hotel Arpoador comemora o cinquentenário com novidades gastronômicas no arp bar. Já na outra ponta da praia, próximo à prainha do Vidigal, o Sheraton Grand Rio Hotel & Resort celebrará a data com shows, revitalização de espaços e promoções aos hóspedes.

“Estamos emocionados em celebrar os 50 anos deste icônico hotel. Este ano será marcado por eventos especiais e atividades que refletem a nossa história e também a desta cidade, que nos acolheu tão bem. O Sheraton Grand Rio Hotel & Resort se tornou mais do que um destino para os viajantes e cariocas, é um estilo de vida que combina a bossa carioca em um oásis de tranquilidade. Meio século não é apenas um aniversário, é uma celebração contínua da hospitalidade excepcional que oferecemos”, diz Sintia Gomes, Gerente Geral do resort.

Localizado no bairro do Leblon, e com 538 quartos com vista para o mar, o Sheraton Grand Rio Hotel & Resort está a poucos minutos das principais atrações da cidade, além de ser o único hotel pé na areia da cidade.

Entre as opções gastronômicas, o hotel oferece refeições variadas em quatro restaurantes, o italiano Bene, a churrascaria Casarão, o restaurante da piscina Casa da Cachaça e o refinado restaurante francês L’Etoile, recentemente recomendado pelo Guia Michelin 2024.

“O Sheraton é o único resort da Zona Sul do Rio de Janeiro. Com um espaço grandioso, dispomos de quatro restaurantes, SPA, salão de beleza, três piscinas climatizadas, sendo uma infantil, três quadras de tênis, academia e Kid’s Club. Além disso, é o único hotel da cidade com acesso direto à praia, oferecendo um serviço diferenciado nas areias cariocas. Somos um hotel diferenciado, e a melhor opção para famílias aproveitarem a cidade”, diz Karen Ortiz, diretora de Vendas e Marketing da propriedade.

Entre as novidades deste ano de celebração, será reinaugurado do espaço Club Lounge, que passou por reforma. Localizado no 26º andar do prédio, o espaço oferece opções de gastronomia e bebidas 24h, café da manhã exclusivo, e locais para descanso e trabalho. Já no piso térreo, o novo contêiner de comidinhas oferece churrasquinho feito na hora com vista para a Prainha do Vidigal e a praia do Leblon.

O Shine Spa também tem novidades para o cinquentenário, com a Massagem 50 anos Sheraton Rio, com duração de 50 minutos, feita com técnicas relaxantes de movimentos suaves, toalhas e óleos aquecidos durante o toque e blend de ervas especiais. O pacote inclui uma mini Chandon Brut, um kit escalda pés e óleo de ambientes para os visitantes levarem para casa por R$ 500.

“O Shine Spa é um refúgio de tranquilidade e rejuvenescimento. Nossa proposta é proporcionar uma experiência única aos nossos hóspedes, combinando a serenidade de um ambiente claro e leve com a deslumbrante vista para o mar. Acreditamos que a conexão com a natureza é fundamental para o bem-estar do corpo e da mente, e é por isso que convidamos nossos visitantes a se entregarem ao relaxamento enquanto contemplam as ondas do mar”, diz Gomes.

Na sexta-feira, 27, o sambista Jorge Aragão se apresentará em evento para convidados no hotel. "É uma grande honra participar da comemoração dos 50 anos de um lugar tão icônico quanto o Sheraton Grand Rio. A música sempre esteve presente na história do Rio, e estar aqui, celebrando essa marca junto com tantas pessoas, é realmente especial", diz Aragão.

A festa contará ainda com apresentações da banda Mea Brass Band e El Miraculoso Jazz, além das DJs Carol Emmerick e Marie Bouret que embalam noite a dentro. Os convidados também poderão desfrutar de uma experiência gastronômica sofisticada, com comidinhas dos restaurantes L’Etoile e Bene.

Para os hóspedes, o hotel oferece tarifa com valor especial de R$750 + 15% para duas pessoas com café da manhã. A oferta promocional é válida durante as 50 horas da 00h00 do dia 27/09 até às 02h do dia 30/09, para reservas durante 2024 e 2025.