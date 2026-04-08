Turismo de padarias ganha espaço nos hotéis

Durante décadas, a experiência gastronômica de um hotel cinco-estrelas começava — e muitas vezes terminava — no restaurante de alta gastronomia ou no bar de coquetéis. Agora, um novo protagonista começa a ganhar espaço logo no começo do dia na padaria ou confeitaria.

Hotéis de luxo ao redor do mundo estão investindo em patisserie, muitas vezes com acesso direto para a rua e produtos pensados para atrair não apenas hóspedes, mas também moradores da cidade. O fenômeno já ganhou nome: bakery tourism, ou turismo de padarias — quando viajantes organizam parte do roteiro para tomar um café da manhã ou brunch e conhecer a parte de panificação e doceria de determinados destinos.

A tendência ganhou força em cidades como Londres, Paris e Nova York, onde hotéis passaram a convidar padeiros e confeiteiros de prestígio para criar padarias autorais dentro das propriedades. A lógica é simples: um croissant impecável ou um doce exclusivo pode se tornar tão desejado quanto um jantar em restaurante estrelado.

No Brasil, essa mudança também começa a aparecer dentro de projetos de hospitalidade de alto padrão. O Rosewood São Paulo, instalado no complexo cultural Cidade Matarazzo, vem ampliando sua oferta gastronômica para além dos restaurantes formais, incorporando espaços onde a confeitaria e a panificação ganham protagonismo.

Um dos exemplos é o trabalho da estrelada chef pâtissière Saiko Izawa, responsável pela confeitaria do hotel. Conhecida por sua abordagem técnica e delicada, a chef desenvolve sobremesas e doces autorais que transitam entre a confeitaria clássica e ingredientes brasileiros, reforçando a ideia de que a experiência gastronômica de um hotel também pode começar — ou simplesmente acontecer — em torno de um bom café e um doce bem executado.

Saiko Izawa: chef pâtissière do Rosewood São Paulo (Divulgação/Divulgação)

A vocação para tal, ficou mais evidente no final de 2025 quando o hotel abriu uma pâtisserie pop-up assinada por Izawa, com criações que incluíam viennoiseries, financiers, entremets sofisticados, reforçando essa aproximação entre hotelaria de luxo e a cultura contemporânea de padarias artesanais. Hoje, faz sucesso as madaleines quentinhas e servidas no restaurante Le Jardin.

Ceará made in France

Em Fortim, no Ceará, os empresários franceses proprietários do Hotel Vila Selvagem trouxeram da Europa receitas tradicionais como o croissant e outras delícias da boulangerie francesa.

Na padaria própria são produzidas receitas originais de pães estilo baguette, pain de campagne, ciabatta, brioches, pain au chocolate, tourte de meule. Os pães são feitos com uma farinha de trigo 100% francesa e fermento levain, sem nenhum aditivo químico. A experiência do café da manhã ganha ainda mais charme com a vista para o mar.

Ainda no Ceará, o Casana Hotel, localizado na Praia do Preá, apresenta um cardápio inteiramente personalizado para cada hóspede, com preparos ajustados às preferências individuais e ao ritmo de cada estadia.

Durante o trajeto entre o aeroporto e o hotel, os hosts apresentam uma ficha para que o visitante indique seus gostos, restrições e ingredientes preferidos. A partir dessas informações, cada refeição passa a ser pensada sob medida. A panificação segue a mesma lógica: pães e doces são preparados de forma artesanal, na própria cozinha do hotel, e elaborados de acordo com as preferências de cada hóspede, garantindo itens frescos e alinhados ao longo do dia.

Já em João Pessoa, o IOCÁ Café, localizado no piso térreo do BA'RA Hotel, passou recentemente por uma transformação em sua proposta. Antes operando como restaurante italiano, o espaço foi repensado para acompanhar o crescente interesse do público por experiências mais autênticas ligadas ao universo do café e da panificação artesanal.

Hoje, o IOCÁ apresenta uma seleção de pães de fermentação natural e preparos doces pensados para diferentes momentos do dia. O ambiente combina madeira, luz natural e o aroma de café recém-passado, criando um espaço acolhedor tanto para encontros descontraídos quanto para quem busca um lugar tranquilo para trabalhar ou fazer uma pausa ao longo do dia.