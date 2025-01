Por que os tênis sem cadarços estão ganhando popularidade

Com estampa xadrez, o Vans Slip-On foi lançado em 1977 nos Estados Unidos e adotado por skatistas e atletas de BMX. Sem cadarços, o modelo é um dos clássicos da marca californiana. Dos anos 70 para hoje, os modelos de tênis se tornaram tecnológicos, para que atletas e amadores tenham boas performances nos esportes, mas não só isso. Unindo à praticidade, muitos tênis perderam os cadarços.

Em 2016, a Balenciaga apresentava o modelo Speed. O modelo, com cabedal de meias de malha dupla caneladas e sola de borracha ondulada esgotaram em todo o mundo em menos de um ano. Para 2024, a marca espanhola comandada por Demna Gvsalia apresentou um novo modelo o Sock, uma meia sem estrutura com solado mais fino.

Também apresentado nas passarelas, o mocassim 1906L da New Balance, feito em parceria com o designer japonês Junya Watanabe, se tornou um meme segundo o New York Times. Com silhueta tradicional de tênis New Balance, o modelo possui a estrutura de um sapato mocassim. Atualmente, modelo está esgotado nos sites da New Balance e Farfetch.

"Abrir mão dos cadarços libera espaço no design do calçado, antes ocupado por amarrações complexas... Isso nos faz repensar o design funcional”, disse Charlotte Lee, designer da New Balance no Reino Unido ao Financial Times.

Para além das passarelas, um dos modelos mais mencionados do momento é o Cloudboom Strike LS da suíça On Running. Não é para menos. O tênis é feito por um robô que funde um filamento de 1,5 quilômetro e “imprime” o cabedal do tênis em três minutos, de uma só vez. Sem colas ou costuras e resultando em um calçado que lembra uma meia, tanto pelo formato quanto pelo peso. O modelo masculino pesa 170g e o feminino pesa 158g.

Com o modelo nos pés, Hellen Obiri, maratonista queniana, conquistou a medalha de bronze na Maratona Olímpica de Paris em 2024.

Segundo a Vogue Business, a On espera que o LightSpray seja o tipo de inovação que lhe dará uma vantagem competitiva. Enquanto as vendas da marca suíça aumentaram 55% em 2023, atingindo 2 bilhões de dólares, a On continua atrás de outras marcas esportivas consolidadas como Nike e Adidas, que tiveram 51,2 bilhões de dólares e 23,2 bilhões de dólares, respectivamente, em 2023.

Seja pelo conforto, praticidade ou tecnologia, segundo a Future Market Insights, o mercado global de sapatos slip-on foi avaliado em 151 milhões de dólares em 2022 e deve atingir 213 milhões de dólares até 2032.

No entanto, a tecnologia dos tênis não é voltada apenas para a melhoria da performance esportiva. A Asics apresentou um modelo em parceria com Taka, vocalista da banda japonesa One Ok Rock. O ASICS-ONE é um tênis projetado para aumentar a performance de Taka nos palcos, ajudando-o a manter estabilidade e postura durante as apresentações.

ASICS-ONE: Tecnologia para alta performance no palco (Divulgação/Divulgação)

O modelo foi desenvolvido no Instituto de Ciências do Esporte da Asics, no Japão, e utiliza uma combinação de tecnologias para estabilizar o corpo e aumentar a flexibilidade, além de um design que facilita o calce rápido. Em tempos de agendas apertadas e busca por conforto em todos os aspectos da vida, tênis sem cadarços se tornam atrativos, nem sempre em prol da estética.