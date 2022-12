Omakase: a tendência gastronômica japonesa se expande em São Paulo

Em japonês, “omakase” significa “eu confio em você”. Uma expressão que deposita a confiança em outra pessoa. Contudo, nos restaurantes japoneses, essa palavra ganhou um novo significado: trata-se dos menus de omakase, em que os pratos mudam de acordo com os ingredientes que o chef encontra mais frescos naquele dia.

Portanto, pedir um omakase em um restaurante, é literalmente confiar no chef, já que nunca se sabe quais foram os ingredientes encontrados naquele dia, e as receitas elaboradas a partir dessa seleção. Porém, a certeza é sempre encontrar pratos deliciosos, feitos com ingredientes frescos.

Confira restaurantes que oferecem essa opção em São Paulo.

Maza

No Maza, restaurante japonês da Vila Olímpia, em São Paulo, o chef Seiji Enokizono leva isso bem a sério. O menu omakase da casa conta com 13 tempos: 3 entradas, 8 sushis, 1 prato da cozinha e sobremesa, que mudam todo dia. O menu omakase pode ser pedido no balcão ou na mesa, e tem preço fechado (R$390/pessoa), e é uma experiência completa para quem deseja conhecer o melhor da culinária japonesa na cidade de São Paulo, entregando-se ao desconhecido. Confie no chef! Sob o comando do chef Seiji Enokizono, o Maza começa a ganhar novos contornos. Não apenas no cardápio, mas também no ambiente, que se torna mais acolhedor e intimista. As novas propostas que o chef apresenta oferecem uma experiência gastronômica completa, que vai desde o ambiente, passando pelo atendimento até o cardápio: tudo cuidadosamente pensado para que a visita seja uma vivência única. A nova proposta do chef Seiji Enokizono é trazer a culinária tradicional japonesa, revestida por um viés contemporâneo e sustentável, através do uso de insumos do sítio da família e bem como a valorização dos peixes brasileiros - sempre trabalhando com experimentação de texturas e molhos.

R. Manuel Guedes, 243 - Itaim Bibi, São Paulo - SP

Ícone Asiático

Para quem gosta de sentar no balcão, ver a cozinha funcionar na alta intensidade e deixar a escolha dos pratos na mão do chef, o Ícone Asiático é uma boa aposta. Agora todos os sábados e domingos, das 12h30 às 16h é possível desfrutar do menu Omakase servido pelos chefs Roberto Satoru e Alexandre Ortigoso. Por R$ 220 o comensal irá desfrutar do que há de mais fresco no dia. “São entre 5 a 8 tipos de peixes e frutos do mar que podem variar de semana para semana: atum, linguado, tainha, salmão, carapau, buri, pargo, tilápia, polvo, entre outros. Daí vamos criando também como servir: sashimi, niguiris, enrolados, gunkas e por aí vai”, explica os sócios. Tudo a escolha dos chefs. Todo o menu é preparado às vistas do cliente e servido em um dos apenas 16 lugares que o balcão acomoda. É aconselhável fazer reserva.

Rua. Fidalga, 79 – Pinheiros - São Paulo/SP – Fone: (11) 2667-6217

Imakay

No balcão do restaurante japonês no Itaim Bibi é onde acontece a mágica do menu degustação (Omakase), chamado de “Experiência Imakay”, é elaborado semanalmente com os melhores insumos encontrados no país. Os grandes destaques do menu do Imakay vão desde Sushis com pescados maturados, Carpaccio de jamón de atum feito da casa (lâminas de peixe curado e defumado, tomate marinado em vinagre e mel, azeite espanhol, finalizado com pupunha e sal maldon), Usuzukuri (técnica milenar japonesa que consiste em finos cortes como lâminas de peixes finíssimas – peixe branco com molho ponzu), Atum com wasabi brasileiro, (um atum gordo, nacional, e que é recebido inteiro).

Serviço: Rua Urussuí, 330, Itaim Bibi – São paulo SP Telefone: 11 3078 7786 @Imakaysaopaulo Aceita todos os cartões, e quais. Visa, Master, Elo, Dinner, Amex, Sodexo, Alelo. Pet friendly com mesas externas.

