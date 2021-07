Olimpíadas de Tóquio: Riachuelo lança coleção para torcedores

A varejista de moda brasileira Riachuelo está lançando neste mês uma coleção exclusiva de uniformes casuais do time Brasil para as Olimpíadas de Tóquio, que começam no próximo dia 23.

Nas categorias masculina, feminina e infantil, os uniformes que já estão à venda nas lojas e no e-commerce da marca fazem parte de uma linha com camisetas, polos, casacos e moletons que também serão usados pelos 320 atletas brasileiros classificados para os jogos olímpicos.

Silvana Lima: a surfista representará o Brasil nos jogos de Tóquio. Silvana Lima: a surfista representará o Brasil nos jogos de Tóquio.

As peças foram elaboradas em conjunto com o Comitê Olímpico do Brasil e seguem à risca o design dos uniformes esportivos recomendados pelo Comitê.

Segundo a Riachuelo, a coleção foi pensada priorizando matérias-primas de alta durabilidade e resistência, como malhas de algodão penteado com certificação BCI (Better Cotton Initiative) e microfibra leve.

Quem empresa o rosto à nova coleção é a surfista Silvana Lima e a ginasta Flávia Saraiva, embaixadoras da Riachuelo durante os jogos olímpicos.

Flávia Saraiva: a ginasta de 22 anos participará de uma olimpíada pela primeira vez. Flávia Saraiva: a ginasta de 22 anos participará de uma olimpíada pela primeira vez.

As peças da coleção saem a partir de 79,00 reais. “Queremos fazer parte da torcida do Brasil. Sabemos o quanto o público pulsa, participa, torce, e essa é mais uma maneira de levar esse espírito de luta, liberdade, alegria e vestir, literalmente, o manto do Time Brasil para torcer pelos nossos atletas”, comenta Elio Silva, diretor-executivo de Canais e Marketing da Riachuelo.