Aproximação de tempestade antecipa final do surfe em Tóquio

Os organizadores da Olimpíada de Tóquio anteciparam nesta segunda-feira a decisão das medalhas do surfe nos Jogos em um dia, na mais recente alteração do calendário do evento causada pela aproximação da tempestade tropical Nepartak.

A tempestade é esperada na costa nordeste do Japão na terça e pode despejar fortes chuvas na capital do país, dias após o início da Olimpíada.

As baterias que valerão medalha no surfe, que faz sua estreia em uma Olimpíada em Tóquio, seriam realizadas na quarta-feira (horário local), mas a expectativa é que a Nepartak se abata sobre o Japão até lá impactando as ondas, o que levou os organizadores a antecipa-las em um dia.

Os surfistas brasileiros Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Silvana Lima seguem na disputa por medalha na modalidade.

A chuva também ameaça as duas partidas de softball que valerão medalha. A seleção do Canadá, que disputará o bronze, disse que os voos de volta para casa estão marcados para a quarta-feira e que não há alternativas disponíveis até sábado, por causa das limitações geradas pela pandemia.

Além disso, as acomodações usadas pela equipe precisam ser liberadas para atletas que estão chegando para os Jogos.

"Torcemos muito para que o jogo aconteça amanhã", disse o técnico Mark Smith. "Não temos muita flexibilidade."

O adiamento pode dar às atletas um tempo de recuperação, após cinco partidas em seis dias, mas a arremessadora do Canadá Danielle Lawrie disse que pode atuar sem esse descanso.

"Quando você está entre as quatro melhores equipes, você é um pouco movida pela adrenalina", disse ela.

"Uma vez que você aqueceu e está pronta para a batalha, você esquece tudo o que sente."

O remo e o tiro com arco também foram afetados, com provas de remo remarcadas para mais tarde nesta semana.

Um porta-voz da Tóquio 2020 disse nesta segunda que não havia planos imediatos para mudar o cronograma de outros eventos por causa da tempestade.