O segredo que a GM guarda e que deve mexer no mercado de carros no Brasil

Se na China os sedãs dominam as ruas, no Brasil os SUVs caíram no gosto do brasileiro. Em qualquer cidade do país, eles estão por toda parte, e os números mostram isso. De janeiro a junho deste ano, foram emplacados 403.108 veículos na categoria SUV, segundo dados da Fenabrave, o que representa 47% do mercado.

O Volkswagen T-Cross aparece na liderança do segmento, com pouco mais de 31.000 unidades emplacadas entre janeiro e junho deste ano. O mercado é extremamente concorrido, com pelo menos 40 modelos à disposição dos clientes. Se fizermos um recorte mais específico, dos SUVs mais compactos e de entrada, nem todas as montadoras entraram neste mercado e têm buscado oferecer mais opções para atender à crescente demanda dos consumidores.

A General Motors (GM) é uma das grandes marcas que está de olho neste segmento. Um projeto cujos detalhes são guardados a sete chaves promete mexer na briga na categoria. Fontes do setor dizem que a montadora desenvolve um SUV compacto que será feito usando a plataforma do Onix, atualmente fabricado em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Desta forma, entra em uma briga com Volkswagen Nivus, o Renault Kardian e o Fiat Pulse.

Em entrevista à Casual EXAME, Fábio Rua, vice-presidente de relações públicas, comunicação e ESG da GM do Brasil, adianta que este projeto será brasileiro. "Esse carro vai ser inédito e desenvolvido internamente no Brasil, voltado para os consumidores da região. Pode ser exportado para fora, como para países do Caribe, mas ainda estamos avaliando isso", diz.

A GM já tem um SUV no mercado brasileiro com boa aceitação, mas em um segmento um pouco maior. O Chevrolet Tracker é o terceiro modelo mais vendido no Brasil, com 28.865 unidades, e detém pouco mais de 7% do mercado. A expectativa é de que o novo SUV compacto seja lançado em 2025.

Investimento na fábrica de Gravataí

No dia 11 de julho, a General Motors anunciou um investimento de R$ 1,2 bilhão para a fábrica de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Esse valor faz parte de um total de R$ 7 bilhões que será aplicado em todas as plantas do Brasil até 2028.

Segundo o presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro, boa parte do dinheiro será usada para a produção desse novo carro. “Esse investimento nos permite fortalecer e modernizar a fábrica. Vamos também lançar um novo modelo inédito e concorrer em segmentos nos quais não estamos presentes tanto no mercado doméstico quanto na região”, disse o executivo.

O complexo fabril de Gravataí produz o Chevrolet Onix e o Onix Plus. Desde a inauguração da fábrica, em 2000, um total de 4,7 milhões de carros já foram fabricados ali.

Além da planta gaúcha, a montadora também possui outras duas fábricas no estado de São Paulo. Segundo a marca, há espaço para ampliar a produção, já que atualmente apenas metade da capacidade produtiva é utilizada.