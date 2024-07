Receita Federal realiza leilão com iPhone 13 Pro Max 128 GB, Volkswagen Gol e mais

No dia 30 de julho, a Receita Federal realiza um leilão eletrônico com mercadorias apreendidas ou abandonadas, incluindo veículos, eletrônicos e outros bens.

O período para apresentação das propostas é de 25 a 29 de julho, com a sessão pública de lances marcada para as 10h do dia 30 de julho.

Os lances podem ser feitos em lotes fechados. No lote 50, por exemplo, é oferecido um Volkswagen Gol, pelo valor mínimo de R$ 18 mil. O lote 33 destaca um iPhone 13 Pro Max 128 GB, pelo valor mínimo de R$ 2 mil, enquanto no lote 12 há uma câmera fotográfica Canon EOS 5D, com valor mínimo de R$ 4,5 mil.

No leilão, os lotes de número 7, 15, 25, 35 e 45 abrangem eletrônicos e veículos com valores acessíveis que podem interessar a alguns compradores. Confira:

No lote 7: uma bicicleta elétrica a partir de R$ 800;

No lote 15: dois smartphones S21, cada unidade a partir de R$ 1,5 mil;

No lote 25: um patinete elétrico a partir de R$ 1,2 mil;

No lote 35 destaca o smartphone Xiaomi Mi 11;

No lote 45: um Toyota Corolla seminovo a partir de R$ 25 mil.

Por outro lado, o lote mais caro é o de número 99, disponível por um lance mínimo de R$ 300 mil, que oferece uma carga de produtos eletrônicos variados, destinada exclusivamente a pessoas jurídicas.

As propostas para participar do leilão devem ser feitas exclusivamente online, a partir das 8h do dia 25 de julho até as 21h do dia 29 de julho. A sessão está agendada para iniciar às 9h do dia 30, com a classificação e ordenação das propostas. A partir das 10h, os lances serão liberados.

De acordo com o edital do leilão, todos os bens vendidos pela Receita Federal são mercadorias apreendidas ou abandonadas em diversas unidades da Receita Federal no estado de São Paulo.

Quais itens são oferecidos no leilão da Receita Federal?

Smartphones

Notebooks

Tablets

Roteadores

Drones

Câmeras fotográficas

Filmadoras

Componentes de informática

Peças de celular

Fones de ouvido

Consoles de videogame

Equipamentos de áudio e vídeo

Projetores

Ferramentas

Peças mecânicas

Bicicletas

Patinetes elétricos

Automóveis

Entre outros.

Saiba como participar do leilão

Para quem estiver interessado em participar do [leilão da Receita Federal](http://www25.receita.fazenda.gov.br/sle-sociedade/portal/edital/800100/1/2024) e dar um lance nos itens apresentados, é necessário:

Fazer cadastro no Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), entre 25 e 29 de julho;

Selecionar o edital do leilão em questão, de número 0800100/000001/2024;

Escolher o lote em que se quer fazer o lance e clicar em "incluir proposta";

Aceitar os termos e condições apresentados pelo site da Receita;

Incluir o valor proposto (que, necessariamente, deve ser maior do que o valor mínimo estabelecido pela Receita), e salvar.

Quem pode participar do leilão?

Os interessados que forem pessoas físicas podem participar do leilão sob as seguintes condições:

Ser maior de 18 anos ou pessoa emancipada;

Ser inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF);

Possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Por outro lado, para as pessoas jurídicas, as regras são: