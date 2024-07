GM vai investir R$ 1,2 bilhão em fábrica de Gravataí (RS) para produzir novo carro

GRAVATAÍ (RS) - A General Motors anunciou, nesta quinta-feira, 11, um investimento de R$ 1,2 bilhão para a fábrica de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Esse valor faz parte de um total de R$ 7 bilhões que será aplicado em todas as plantas do Brasil até 2028.

Segundo o presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro, boa parte do dinheiro será usada para a produção de um novo carro. Segundo apurado pela EXAME, a montadora deve entrar na linha dos SUVs, utilizando a plataforma do Chevrolet Onix.

“Esse dinheiro nos permite fortalecer e modernizar a fábrica. Vamos também lançar um novo modelo inédito e concorrer em segmentos que não estamos tanto no mercado doméstico quanto na região”, disse o executivo.

O evento de anúncio contou com diversas autoridades, entre elas Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. O político agradeceu o investimento e ressaltou que ele é fundamental para a reconstrução do estado após as enchentes que atingiram a região.

"É dia de celebrar e reafirmar o nosso compromisso com o futuro da nossa terra. Saímos mais confiantes com esse investimento da General Motors em Gravataí", disse.

Onix

O complexo fabril de Gravataí produz o Chevrolet Onix, com um total de 4,7 milhões de carros já fabricados. Além da planta gaúcha, a montadora também possui outras duas fábricas no estado de São Paulo. Segundo a marca, há espaço para ampliar a produção, já que atualmente apenas metade da capacidade produtiva é utilizada.

O Chevrolet Onix é um dos modelos mais populares da Chevrolet no Brasil. Lançado em 2012, o carro oferece uma variedade de motorização, incluindo opções de motores turbo, e proporciona uma boa relação custo-benefício entre os modelos de entrada.

*O jornalista viajou a convite da GM