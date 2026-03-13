Oscar reforça segurança após alerta do FBI sobre possível ataque do Irã

A organização do Oscar elevou o nível de atenção à segurança da cerimônia após autoridades da Califórnia receberem um alerta do FBI sobre a possibilidade de um ataque com drones na costa oeste dos Estados Unidos.

De acordo com a revista Variety, a ameaça estaria ligada a uma possível retaliação do Irã, em meio ao aumento das tensões geopolíticas envolvendo o país.

Mesmo com o aviso, a produção do evento informou que o esquema de segurança segue o protocolo tradicional adotado para a premiação e que não houve alteração no planejamento da cerimônia.

Qual é a história do Teatro Dolby, onde acontece a cerimônia do Oscar?

Coordenação com autoridades

A organização do evento afirmou que mantém contato permanente com o FBI e com o Departamento de Polícia de Los Angeles durante a preparação da premiação.

Segundo o produtor executivo da cerimônia, Raj Kapoor, a equipe acompanha continuamente eventuais alertas de segurança e trabalha em cooperação com autoridades federais e locais.

De acordo com Kapoor, o monitoramento de ameaças faz parte do planejamento anual da premiação, que reúne centenas de convidados e profissionais da indústria do cinema.

Preparativos seguem em Los Angeles

Apesar do alerta, os preparativos para o evento continuam. O apresentador da cerimônia, Conan O'Brien, já participou das atividades relacionadas ao tapete vermelho montado em Los Angeles.

A cerimônia do Oscar 2026 está marcada para domingo, 15, no Dolby Theatre, a partir das 20h no horário local.

No Brasil, a transmissão será realizada pela TV Globo e pela TNT, além das plataformas de streaming HBO Max e Globoplay.