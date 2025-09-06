ESG

Alemanha antecipa em três anos meta de redução de energia à base de carvão

País europeu superou objetivo de cortar 8,7 gigawatts até 2028; hoje, mais dois terços das energias utilizadas são renováveis

País quer eliminar completamente a geração de energia a partir do carvão até 2038 (AFP/AFP)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 09h00.

A Alemanha alcançou nesta semana sua meta de redução da geração de energia baseada em carvão, prevista originalmente para 2028. O anúncio foi feito pela Agência Federal de Redes alemã, que confirmou o corte de mais de 8,7 gigawatts de capacidade de usinas de carvão — cerca de 10% acima do objetivo estabelecido.

Com este resultado, o país não precisará ordenar o fechamento compulsório de nenhuma usina pelo segundo ano consecutivo, segundo informações do órgão regulador alemão.

O cumprimento antecipado da meta reflete as transformações recentes no setor elétrico alemão. Atualmente, quase dois terços da eletricidade do país são gerados a partir de fontes renováveis, com destaque para a energia solar, que tem provocado quedas frequentes nos preços da eletricidade e tornado a queima de carvão menos competitiva economicamente.

Transição energética na Alemanha

Apesar dos avanços na redução do carvão, a Alemanha mantém contradições em sua matriz energética. O país continua sendo o maior poluidor da União Europeia e ainda depende significativamente de combustíveis fósseis para geração de energia.

A maior economia europeia estabeleceu como meta eliminar completamente a geração de energia a partir do carvão até 2038. No entanto, algumas grandes usinas que queimam linhito (carvão marrom) e estão conectadas a operações de mineração receberam prazo adicional para encerrar atividades, em medida destinada a reduzir as perdas de empregos nas regiões mineradoras.

Usinas de carvão x energia limpa?

O processo de desligamento das usinas alemãs segue diferentes cronogramas. Usinas movidas a carvão mineral e instalações menores que queimam linhito tinham inicialmente a opção de participar de leilões para encerramentos voluntários até 2026. Agora, essas unidades podem ser encerradas compulsoriamente se o regulador considerar necessário.

Paralelamente, os operadores de usinas precisam adquirir licenças de carbono sob o sistema de comércio de emissões da União Europeia. Os preços dessas licenças oscilaram significativamente ao longo de 2024, variando entre €60 (cerca de R$ 381) e €84 (cerca de R$ 535) por tonelada, com cotação atual em torno de €74 (cerca de R$ 470).

  • A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país

    1/8 A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país (A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país)

  • A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país

    2/8 A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país (A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país)

  • Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada.

    3/8 Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada. (A energia solar fotovoltaica representa cerca de 2,5% da energia gerada no país)

  • A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira

    4/8 A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira (A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira)

  • Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes

    5/8 Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes (Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes)

  • O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país

    6/8 O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país (O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país)

  • A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil

    7/8 A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil (A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil)

  • O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

    8/8 O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa. (O hidrogênio verde, produzido a partir de fontes renováveis, é uma tecnologia em desenvolvimento que pode se tornar uma importante fonte de energia limpa no futuro)

