Investidor lucra US$ 1,2 milhão com criptomoeda em 2 horas

Um investidor de criptomoedas conseguiu lucrar US$ 1,2 milhão em apenas uma operação realizada por duas horas nesta quarta-feira, 10.

Aproveite até 60% de desconto na taxa de corretagem com a Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual. Por tempo limitado! Abra sua conta e se torne um cliente VIP. Cupom: FOM26.

Segundo o Lookonchain, perfil da rede social X (Twitter) que alerta para movimentações atípicas em blockchain, esse investidor criou uma nova carteira de criptoativos 30 minutos antes da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos hoje.

Logo depois de criar a carteira, o investidor abriu uma posição comprada em 36.826 unidades da criptomoeda ether, o token da rede Ethereum, alavancada em 20 vezes. Assim, o valor total da operação somou quase US$ 60 milhões.

Como o dado de inflação dos EUA veio alto, mas abaixo do esperado, o mercado reagiu positivamente. O ether era negociado a US$ 1.619 por unidade na hora em que a operação do trader foi iniciada e subiu para US$ 1.663 uma hora e 49 minutos depois.

A alta de 2,7% parece modesta, mas faz muita diferença em um trade tão grande e com um grau tão elevado de alavancagem.

$1.2M profit in just 2 hours! 30 minutes before the #CPI data release, someone created a new wallet and opened a 20x long on 36,826 $ETH($59.72M). He has just closed the entire position, locking in a $1.2M profit.https://t.co/cwUdh9xbyf pic.twitter.com/wh6onB8R0F — Lookonchain (@lookonchain) June 10, 2026

Usuários apontam possibilidade de insider

A rara felicidade do trade gerou suspeitas de um insider trading (operação com informações privilegiadas) na comunidade cripto.

Usuários do X notaram que uma nova carteira, criada 30 minutos antes divulgação de um indicador com muito impacto no mercado e com US$ 1,2 milhão de lucro em apenas uma operação é um acúmulo de coincidências muito grande para se falar somente em sorte.

“Nova carteira, multiplicador de 20x, 30 minutos antes do CPI, taxa de acerto de 100% após uma única operação – ou a estratégia de insider mais precisa que você já viu, ou a maneira mais cara de ter sorte”, apontou o perfil Cointester.io.

A saída do trade também foi bastante precisa, pois o ETH devolveu ao longo da tarde praticamente todos os ganhos que teve depois da divulgação do CPI. Às 17h21 (horário de Brasília), o ether caía 1,9% em um período de 24 horas, sendo negociado a US$ 1.623 por unidade.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok