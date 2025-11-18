Casual

Esse país da Europa foi eleito como o melhor de 2025 para turistas

Principado apareceu em primeiro lugar no velho continente após votação recorde, com mais de 1,2 milhão de participantes de 158 países

Turismo: saiba o melhor país para passar as férias de fim de ano na Europa (Alexander Spatari/Getty Images)

Turismo: saiba o melhor país para passar as férias de fim de ano na Europa (Alexander Spatari/Getty Images)

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 13h32.

Com a chegada das férias de fim de ano, quem busca conforto, beleza e luxo pode ter em Mônaco uma viagem surpreendente. Incomum diante das já reconhecidas e buscadas Paris, Roma e Londres, o destino se consagrou como o melhor da Europa pela European Best Destinations (EBD).

O principado apareceu em primeiro lugar no velho continente após votação recorde, com mais de 1,2 milhão de participantes de 158 países. A lista da EBD considerou mais de 500 locais e levou em conta critérios como qualidade de vida, sustentabilidade ambiental, infraestrutura turística, eventos culturais e reconhecimento internacional, como certificações da UNESCO e premiações da Comissão Europeia.

Com pouco mais de 2 km² de área, Mônaco mostrou que tamanho não é impedimento quando o assunto é excelência turística. O microestado recebeu 115.891 votos, sendo 98% deles de viajantes internacionais — o maior apoio global já registrado na história da premiação.

Apesar do território reduzido, o país recebeu cerca de 327 mil turistas em 2022, número expressivo diante da população, de aproximadamente 39 mil habitantes.

Rua em Monte Carlo com prédios históricos e o Grand Casino, em Mônaco (Getty Images)

Turismo de alto padrão

Situado na Riviera Francesa, entre a França e o mar Mediterrâneo, o país é um dos destinos mais tradicionais da Europa quando o assunto é luxo e estilo de vida.

Cassinos, iates, grandes hotéis, gastronomia com estrelas Michelin e o famoso Grande Prêmio de Fórmula 1 são apenas parte do imaginário popular em torno do principado.

Mas a escolha como Melhor Destino Europeu em 2025 vai além dos símbolos de ostentação. O que garantiu a liderança do ranking foi a capacidade de unir exclusividade com turismo sustentável.

Iniciativas de conservação marinha, planejamento urbano ecológico e compromisso com a redução de carbono colocaram o país como referência em viagens responsáveis.

Entre os períodos de maior visitação, o fim de ano se destaca. O tradicional Mercado de Natal, realizado na Vila de Natal no Port Hercule, transforma o local com chalés típicos, comidas regionais e bebidas quentes como o vin chaud. Há ainda uma pista de patinação no gelo, atividades para famílias e uma roda-gigante com vista panorâmica do Mediterrâneo.

Na virada do ano, um show de fogos ilumina o Porto Hércules, com festas sofisticadas nos hotéis de Monte Carlo. Um dos momentos mais aguardados das celebrações é a aparição pública do príncipe Albert II, que participa das festividades junto aos moradores e turistas.

Monte Carlo, em Mônaco, durante o Natal (Getty Images)

Pontos turísticos de referência

Para além do calendário festivo, Mônaco oferece atrativos permanentes que ajudam a manter o turismo ativo durante o ano inteiro. O Cassino de Monte Carlo é o principal símbolo do país, mas não o único.

O Museu Oceanográfico, com mais de um século de história, é referência em ciência marinha. Já o Rochedo de Monaco-Ville, região histórica onde fica o Palácio do Príncipe, preserva a arquitetura original do principado.

Outros pontos incluem os Jardins Exóticos, com espécies mediterrâneas e uma vista privilegiada da cidade, e bairros como La Condamine e Fontvieille, que reúnem museus, galerias e boutiques.

Entre os espaços culturais estão o Museu de Antropologia, o Museu Naval e o de Carros do Príncipe, com uma das maiores coleções particulares de automóveis da Europa.

Rochedo de Monaco-Ville, região histórica de Mônaco (Getty Images)

Reconhecimento internacional

Além da liderança no ranking da EBD, Mônaco já recebeu prêmios relacionados a turismo inteligente, selo de cidade verde da União Europeia e destaque em ações de redução de emissões de carbono.

A votação da European Best Destinations contou com apoio de mais de 500 escritórios de turismo e com a Rede EDEN, que premia destinos sustentáveis pela Comissão Europeia. Por isso, o ranking é hoje considerado o mais influente da Europa no setor de viagens.

