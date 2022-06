O que é o canto alemão e como incluir na decoração de casa

Receber os amigos em casa é maravilhoso, mas nem sempre temos o espaço necessário para acomodá-los com conforto. A solução para esse problema é investir em móveis que otimizem o espaço na sala de jantar, como o canto alemão.

Para quem ainda não conhece, o canto alemão é uma mesa de jantar composta por um mini sofá (que geralmente fica encostado na parede) e um conjunto de cadeiras. O móvel é utilizado como forma de ganhar mais lugares na mesa de jantar.

Além disso, o canto alemão pode ser feito sob medida - o que é excelente para casas compactas, que precisam de móveis funcionais para aproveitar o espaço.

Inclusive, multifuncionalidade é a palavra chave para descrever o canto alemão, porque além de oferecer conforto, ele pode contar com elementos que facilitam sua rotina em casa, como ter gavetas nos bancos ou integrar outros ambientes. Pensando nisso, separamos aqui 8 sugestões de projetos com canto alemão que você pode se inspirar.

1. Canto alemão integrado a sala de estar

O canto alemão é a melhor opção para integrar a sala de jantar com outros cômodos da casa. Geralmente isso é feito com a sala de estar, mas também é possível fazer um móvel integrado à cozinha americana.

Como será um móvel feito sob medida, aproveite para fazer outros móveis da sala no mesmo material, como o painel da tv ou uma estante - assim o ambiente fica mais harmonioso.

Também atente-se ao tamanho do seu canto alemão. A mesa não pode atrapalhar a circulação do ambiente, portanto, compre o formato mais adequado para seu espaço. As mesas redondas são excelentes para salas compactas, assim como as quadradas.

2. Banco baú

Espaço para guardar itens nunca é demais em casas compactas, por isso, aproveite o canto alemão para fazer um baú embaixo do assento. Guarde nele itens como: aparelho de jantar, livros, itens de cozinha ou até documentos de trabalho. É um espaço que pode ser utilizado para guardar qualquer tipo de coisa.

O melhor de tudo é que o baú não atrapalha o conforto do assento, pois o estofado do mini sofá é feito acima dele. Muitos nem percebem que há um espaço embaixo do sofá. É um esconderijo secreto e super prático!

3. Parede espelhada

A decoração de todo o espaço ao redor do canto alemão também é importante para otimizar o projeto. É por isso que sempre indicamos o uso dos espelhos nas paredes.

O espelho ajuda na sensação de amplitude do ambiente - além de deixar a decoração muito mais elegante e luxuosa.

Instale os espelhos na parede do canto alemão. Pode ser em apenas uma parede ou nas duas, para ressaltar o design da sua mesa de jantar. Acredite, os espelhos fazem toda a diferença no projeto.

4. Canto alemão na varanda rústica

Não é apenas na sala de jantar que podemos aproveitar os benefícios do canto alemão. A varanda é um lugar aconchegante e que ganha muito mais conforto ao incluir esse tipo de móvel no espaço.

O ideal é mandar fazer um projeto completo para a varanda, assim é possível aproveitar o espaço para incluir um buffet e uma cervejeira. Desta forma, ninguém precisa entrar e sair de casa toda hora para pegar os utensílios de cozinha. É muito mais prático.

5. Sofá de madeira pequeno com mesa redonda

O interessante do cantinho alemão é que não existem regras para fazê-lo. O móvel pode ter estofados, ser feito completamente de madeira ou de outros materiais.

No exemplo abaixo, a melhor opção para a cozinha foi o canto alemão de madeira e mesa redonda pequena. Por ser uma mesa utilizada no dia a dia, para refeições rápidas, o móvel precisou contar com materiais práticos de higienizar e que harmonizassem com o restante do projeto. Sempre pense nisso ao mandar fazer seu canto alemão.

6. Cozinha com canto alemão pequeno

Caso opte por usar tapeçaria no canto alemão, lembre-se de combiná-la com as cores do ambiente. No caso da cozinha, o tecido precisa ter as mesmas cores que a paleta dos móveis e ser prático de limpar, porque é normal que caia alguma sujeira no estofado durante as refeições.

7. Estofado capitonê

O capitonê é uma técnica muito utilizada na composição de móveis clássicos e sofisticados, por isso, caso a ideia seja ter um cantinho alemão mais chique na sala de jantar ou na varanda gourmet, invista na técnica para compor seu sofá.

Porém, tenha um cuidado especial na escolha da tapeçaria, pois não pode ser um tecido como o suede, que é mais difícil de tirar manchas. Prefira opções práticas, bonitas e impermeáveis, para facilitar a higienização da peça.

Ah, e capriche na iluminação do espaço. Coloque um lustre ou um conjunto de pendentes acima da mesa de jantar para complementar a decoração do canto alemão e ter um espaço maravilhoso!

8. Banco com gavetas

Outra opção para ganhar espaço na decoração com o canto alemão é por meio das gavetas embutidas nos bancos. Diferente do baú, qualquer um poderá abrir o baú para pegar itens. A vantagem dessa opção, inclusive, é que quem está sentado no canto alemão não precisa sair do lugar para pegar as coisas que estão guardadas nele.

Por fim, vale ressaltar: contrate profissionais especializados em canto alemão para fazer os móveis nas medidas certas para seu ambiente e, assim, aproveitar ainda mais o espaço na decoração.

