Lançamentos da Netflix em setembro de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de setembro começa a todo vapor no streaming e a Netflix chega com uma seleção diversa de conteúdos no catálogo.
Entre os destaques para as séries, estão a 2ª temporada de Magnatas do Crime, a 4ª temporada de Monstro: A História de Lizzie Borden, além do retorno em Stranger Things: Histórias de 85.
Já para os filmes, estreia no catálogo do streaming a maratona da franquia de ficção científica Jornada nas Estrelas e os clássicos da comédia Todo Mundo em Pânico. O aclamado nacional Tropa de Elite e a franquia A Múmia também garantem o entretenimento.
Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em setembro de 2026:
Séries que entram na Netflix em setembro
- Magnatas do Crime: Temporada 2 | 03/09/2026
- DANG! | 08/09/2026
- Stranger Things: Histórias de 85: Temporada 2 | 17/09/2026
- Monstro: A História de Lizzie Borden | 17/09/2026
- Habeas Corpus | 23/09/2026
- Wonka: O Bilhete Dourado | 23/09/2026
Filmes que entram na Netflix em setembro
- La Bamba | 01/09/2026
- A Ponte do Rio Kwai | 01/09/2026
- Todo Mundo em Pânico | 04/09/2026
- Todo Mundo em Pânico 2 | 04/09/2026
- Todo Mundo em Pânico 3 | 04/09/2026
- Um Sonho Possível | 04/09/2026
- No Balanço do Amor | 04/09/2026
- Tropa de Elite | 05/09/2026
- O Sexto Sentido | 05/09/2026
- Cuckoo: O Medo Chama | 09/09/2026
- Por Que Eu Me Casei de Novo? | 09/09/2026
- Jornada nas Estrelas: O Filme | 11/09/2026
- Jornada nas Estrelas II - A Ira de Khan | 11/09/2026
- Jornada nas Estrelas III: À Procura de Spock | 11/09/2026
- Jornada nas Estrelas IV: A Volta para Casa | 11/09/2026
- Jornada nas Estrelas V: A Última Fronteira | 11/09/2026
- Jornada nas Estrelas VI: A Terra Desconhecida | 11/09/2026
- V de Vingança | 11/09/2026
- Nise - O Coração da Loucura | 11/09/2026
- Animais Noturnos | 14/09/2026
- Um Drink no Inferno | 17/09/2026
- Serpico | 17/09/2026
- Demolidor – O Homem Sem Medo | 18/09/2026
- Conforme a Música | 18/09/2026
- Cinema, Aspirinas e Urubus | 25/09/2026
- Boi Neon | 25/09/2026
- Baixio das Bestas | 25/09/2026
- A Múmia (1999) | 27/09/2026
- A Múmia (2017) | 27/09/2026
- O Retorno da Múmia | 27/09/2026
- A Múmia: Tumba do Imperador Dragão | 27/09/2026
Documentários, Eventos Ao Vivo e Animes
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- Jogo em Melbourne (NFL: 49ers x Rams - AO VIVO) | 10/09/2026
- O Documentário da IA: Ou Como Me Tornei Otimista Diante do Apocalipse | 12/09/2026
- STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure: 2.ª–3.ª ETAPA | 25/09/2026
- Mononoke - O Filme: Capítulo 3 - A Maldição da Serpente | 29/09/2026
Conteúdo infantil e família
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