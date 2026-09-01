Lançamentos da Netflix em setembro de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de setembro começa a todo vapor no streaming e a Netflix chega com uma seleção diversa de conteúdos no catálogo.

Entre os destaques para as séries, estão a 2ª temporada de Magnatas do Crime, a 4ª temporada de Monstro: A História de Lizzie Borden, além do retorno em Stranger Things: Histórias de 85.

Já para os filmes, estreia no catálogo do streaming a maratona da franquia de ficção científica Jornada nas Estrelas e os clássicos da comédia Todo Mundo em Pânico. O aclamado nacional Tropa de Elite e a franquia A Múmia também garantem o entretenimento.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em setembro de 2026:

Séries que entram na Netflix em setembro

Magnatas do Crime: Temporada 2 | 03/09/2026

DANG! | 08/09/2026

Stranger Things: Histórias de 85: Temporada 2 | 17/09/2026

Monstro: A História de Lizzie Borden | 17/09/2026

Habeas Corpus | 23/09/2026

Wonka: O Bilhete Dourado | 23/09/2026

Filmes que entram na Netflix em setembro

La Bamba | 01/09/2026

A Ponte do Rio Kwai | 01/09/2026

Todo Mundo em Pânico | 04/09/2026

Todo Mundo em Pânico 2 | 04/09/2026

Todo Mundo em Pânico 3 | 04/09/2026

Um Sonho Possível | 04/09/2026

No Balanço do Amor | 04/09/2026

Tropa de Elite | 05/09/2026

O Sexto Sentido | 05/09/2026

Cuckoo: O Medo Chama | 09/09/2026

Por Que Eu Me Casei de Novo? | 09/09/2026

Jornada nas Estrelas: O Filme | 11/09/2026

Jornada nas Estrelas II - A Ira de Khan | 11/09/2026

Jornada nas Estrelas III: À Procura de Spock | 11/09/2026

Jornada nas Estrelas IV: A Volta para Casa | 11/09/2026

Jornada nas Estrelas V: A Última Fronteira | 11/09/2026

Jornada nas Estrelas VI: A Terra Desconhecida | 11/09/2026

V de Vingança | 11/09/2026

Nise - O Coração da Loucura | 11/09/2026

Animais Noturnos | 14/09/2026

Um Drink no Inferno | 17/09/2026

Serpico | 17/09/2026

Demolidor – O Homem Sem Medo | 18/09/2026

Conforme a Música | 18/09/2026

Cinema, Aspirinas e Urubus | 25/09/2026

Boi Neon | 25/09/2026

Baixio das Bestas | 25/09/2026

A Múmia (1999) | 27/09/2026

A Múmia (2017) | 27/09/2026

O Retorno da Múmia | 27/09/2026

A Múmia: Tumba do Imperador Dragão | 27/09/2026

Documentários, Eventos Ao Vivo e Animes

Fito Páez: O Mundo Cabe em Uma Canção | 03/09/2026

Jogo em Melbourne (NFL: 49ers x Rams - AO VIVO) | 10/09/2026

O Documentário da IA: Ou Como Me Tornei Otimista Diante do Apocalipse | 12/09/2026

STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure: 2.ª–3.ª ETAPA | 25/09/2026

Mononoke - O Filme: Capítulo 3 - A Maldição da Serpente | 29/09/2026

Conteúdo infantil e família