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Lançamentos da Netflix em setembro de 2026: veja os filmes e as séries

'Magnatas do Crime', 'Monstro: A História de Lizzie Borden' e a volta de 'Stranger Things: Histórias de 85' estão entre os destaques do mês

Netflix: o que chega ao streaming em setembro de 2026? (Divulgação/Netflix)

Netflix: o que chega ao streaming em setembro de 2026? (Divulgação/Netflix)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 19h58.

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O mês de setembro começa a todo vapor no streaming e a Netflix chega com uma seleção diversa de conteúdos no catálogo. 

Entre os destaques para as séries, estão a 2ª temporada de Magnatas do Crime, a 4ª temporada de Monstro: A História de Lizzie Borden, além do retorno em Stranger Things: Histórias de 85.

Já para os filmes, estreia no catálogo do streaming a maratona da franquia de ficção científica Jornada nas Estrelas e os clássicos da comédia Todo Mundo em Pânico. O aclamado nacional Tropa de Elite e a franquia A Múmia também garantem o entretenimento.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em setembro de 2026:

Séries que entram na Netflix em setembro

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  • Magnatas do Crime: Temporada 2 | 03/09/2026
  • DANG! | 08/09/2026
  • Stranger Things: Histórias de 85: Temporada 2 | 17/09/2026
  • Monstro: A História de Lizzie Borden | 17/09/2026
  • Habeas Corpus | 23/09/2026
  • Wonka: O Bilhete Dourado | 23/09/2026

Filmes que entram na Netflix em setembro

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  • La Bamba | 01/09/2026
  • A Ponte do Rio Kwai | 01/09/2026
  • Todo Mundo em Pânico | 04/09/2026
  • Todo Mundo em Pânico 2 | 04/09/2026
  • Todo Mundo em Pânico 3 | 04/09/2026
  • Um Sonho Possível | 04/09/2026
  • No Balanço do Amor | 04/09/2026
  • Tropa de Elite | 05/09/2026
  • O Sexto Sentido | 05/09/2026
  • Cuckoo: O Medo Chama | 09/09/2026
  • Por Que Eu Me Casei de Novo? | 09/09/2026
  • Jornada nas Estrelas: O Filme | 11/09/2026
  • Jornada nas Estrelas II - A Ira de Khan | 11/09/2026
  • Jornada nas Estrelas III: À Procura de Spock | 11/09/2026
  • Jornada nas Estrelas IV: A Volta para Casa | 11/09/2026
  • Jornada nas Estrelas V: A Última Fronteira | 11/09/2026
  • Jornada nas Estrelas VI: A Terra Desconhecida | 11/09/2026
  • V de Vingança | 11/09/2026
  • Nise - O Coração da Loucura | 11/09/2026
  • Animais Noturnos | 14/09/2026
  • Um Drink no Inferno | 17/09/2026
  • Serpico | 17/09/2026
  • Demolidor – O Homem Sem Medo | 18/09/2026
  • Conforme a Música | 18/09/2026
  • Cinema, Aspirinas e Urubus | 25/09/2026
  • Boi Neon | 25/09/2026
  • Baixio das Bestas | 25/09/2026
  • A Múmia (1999) | 27/09/2026
  • A Múmia (2017) | 27/09/2026
  • O Retorno da Múmia | 27/09/2026
  • A Múmia: Tumba do Imperador Dragão | 27/09/2026

Documentários, Eventos Ao Vivo e Animes

  • Fito Páez: O Mundo Cabe em Uma Canção | 03/09/2026
  • Jogo em Melbourne (NFL: 49ers x Rams - AO VIVO) | 10/09/2026
  • O Documentário da IA: Ou Como Me Tornei Otimista Diante do Apocalipse | 12/09/2026
  • STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure: 2.ª–3.ª ETAPA | 25/09/2026
  • Mononoke - O Filme: Capítulo 3 - A Maldição da Serpente | 29/09/2026

Conteúdo infantil e família

  • Bee Movie - A História de Uma Abelha | 05/09/2026
  • Barbie: O Quebra-Nozes | 14/09/2026
  • Pokémon: Horizontes - Temporada 3 - Altas Esperanças: Parte 4 | 18/09/2026
  • LEGO ONE PIECE: A Série | 29/09/2026
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