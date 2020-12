O pai tá IN. Neymar Jr. dá vez ao pôquer

Foi anunciado nesta quarta-feira (16), que Neymar Jr. será patrocinado pelo PokerStars. Selando uma parceria de paixão e talento que tem jogando cartas. Com exclusividade para Casual EXAME, André Akkari, notório membro do Team PokerStars Pro bate um papo com o jogador do PSG, sobre esta nova empreitada do craque.

Quem pensa que o jogador vive nos campos, se engana, ele conta que quando não está com a bola nos pés, está jogando pôquer, “competir com meus amigos é uma grande paixão minha. Adoro o senso de comunidade, a diversão e os momentos imprevisíveis que podem ocorrer em qualquer jogo. Como um verdadeiro fã de pôquer, estou animado para começar um novo capítulo com o PokerStars.”

Para Martin Nieri, Diretor Global de Marca e Criação do PokerStars, a parceria com o jogador é genuína, “é sobre uma paixão compartilhada pelo jogo e a bela incerteza no centro dele. No PokerStars, estamos constantemente tentando coisas novas para trazer nova energia, entusiasmo e entretenimento aos nossos clientes, e a vinda de Neymar traz isso”.

Sobre estratégias e preferências de jogo de Neymar Jr.

Na conversa, Akkari comenta que percebe que as estratégias de Neymar nos campos e nas mesas de pôquer, são similares no ataque. Neymar confirma o comentário, “você me falou que ao ser agressivo, há muito mais chances de vencer a mão. Então eu aprimorei isso, comecei a jogar dessa forma como você sugeriu”.

Sobre as preferências de oponentes, Akkari questiona se Neymar prefere jogar com os amigos, em uma resenha, ou com desconhecidos. O jogador revela, “são sensações diferentes do que eu sinto em campo, jogar com desconhecidos traz um frio na barriga, já uma partida entre os amigos acontece em momentos mais relaxados”. Não é difícil de imaginar que derrotar os amigos seja muito mais prazeroso, do contrário, “prefiro perder sem meus amigos, assim a zoeira é menor”. Akkari concorda, afinal “é ótima a sensação de blefar com um amigo”.

Quer uma dica de Neymar para melhorar no pôquer?

Uma palavra: prática. “Quanto mais você joga, mais você aprimora sua identidade, recebe dicas com seus oponentes, estuda mãos que aparecem na internet ou quando está com fold. É preciso estar atento aos detalhes”.

Confira a seguir o bate-papo entre Neymar Jr. e André Akkari na íntegra: