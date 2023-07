Gosta de robôs? Veja os mais populares filmes de sci-fi com finais surpreendentes

A relação entre a humanidade e a tecnologia sempre foi um terreno fértil para a criatividade dos roteiristas e diretores de filmes. Desde um futuro distópico em que robôs se rebelam contra a humanidade até histórias emocionantes em que eles desenvolvem sentimentos humanos, os longas sobre robôs e inteligência artificial têm instigado o público por gerações com uma variedade de questões filosóficas, morais e existenciais.

Cada vez mais presente no dia a dia, a tecnologia pode ser explorada ainda mais por essas obras. Por isso, veja 5 filmes sobre robôs e inteligência artificial!

1. Her (Ela)

Produzido em 2013, o cenário é um futuro próximo em Los Angeles, em que a tecnologia deu origem a sistemas operacionais altamente inteligentes e personalizados. Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) é um solitário escritor que se dedica a compor cartas emocionais para outras pessoas. Quando ele adquire um novo sistema operacional de inteligência artificial, chamado “Samantha” (voz de Scarlett Johansson), fica surpreso ao descobrir que ela possui uma personalidade cativante e uma notável capacidade de aprender e se adaptar.

Enquanto Theodore interage com Samantha, uma conexão profunda e emocional floresce entre eles, levando-os a desenvolver sentimentos amorosos. O filme mergulha no relacionamento entre os dois, explorando temas como amor, solidão, intimidade e significado da humanidade. Paralelamente, também aborda as implicações e desafios de se envolver romanticamente com uma inteligência artificial.

A obra arrecadou vários prêmios, incluindo o Oscar de Melhor Roteiro Original para Spike Jonze, e segue com uma narrativa bastante atual.

Onde assistir: Netflix.

2. Blade Runner

O filme é baseado no romance “Do Androids Dream of Electric Sheep?” de Philip K. Dick e se tornou uma referência no gênero da ficção científica. A primeira produção, em 1982, conta com o protagonista interpretado por Harrison Ford – um ex-policial convocado para rastrear um grupo de replicantes (clones humanos) fugitivos que vivem disfarçados em Los Angeles. O cenário do filme se passa em 2019, quando uma poderosa corporação cria os chamados “replicantes” para serem usados como escravos em colônias extraterrestres.

Em 2017, foi lançado “Blade Runner 2049”, a sequência do original. O filme foi dirigido por Denis Villeneuve e é estrelado por Ryan Gosling como o protagonista “K” e traz Harrison Ford reprisando seu papel como Rick Deckard. A produção, que se passa trinta anos após, explora ainda mais o mundo distópico do universo.

No roteiro, K é um Blade Runner moderno, cuja missão é a mesma da designada a Ford no primeiro longa. Nela, ele descobre um segredo há muito tempo enterrado, que pode ter implicações significativas para a sociedade.

Onde assistir: Netflix, Prime Video e Apple TV+.

3. Exterminador do Futuro

Disfarçado como um ser humano, um ciborgue assassino conhecido como Exterminador (Arnold Schwarzenegger) viaja de 2029 para 1984 com a missão de matar Sarah Connor (Linda Hamilton). Enviado para proteger Sarah está Kyle Reese (Michael Biehn), que revela a chegada do Skynet, um sistema de inteligência artificial que desencadeará um holocausto nuclear. Sarah é o alvo porque o Skynet sabe que seu filho ainda não nascido liderará a luta contra eles. Com o Exterminador, que é praticamente invencível, em sua perseguição, ela e Kyle tentam escapar.

A série de seis filmes possui popularidade em todo mundo e gerações. Lançado originalmente em 1984, o longa dirigido por James Cameron tornou-se um marco entre gêneros que abordam robôs e inteligência artificial.

Onde assistir: Netflix, Prime Video, Telecine, NOW, Star+ e HBO Max.

4. A.I. – Inteligência Artificial

Dirigido por Steven Spielberg, no filme, David, o primeiro menino-robô programado para amar, é adotado por Henry Swinton, um funcionário da Cybertronics, e sua esposa, Monica. Eles o tratam como se fosse seu filho real, mas a situação se complica quando seu filho biológico, Martin, volta para casa depois de uma recuperação milagrosa de sua doença. Monica começa a sentir uma desconexão emocional com David, pois ela não pode amá-lo da mesma forma que ama seu filho biológico.

Em busca de ser aceito, ele embarca em uma jornada para descobrir seu verdadeiro lugar no mundo. Ele ouve histórias sobre a existência de uma fada azul que pode transformar robôs em seres humanos reais. Com esperança, David decide procurá-la no “Mundo de Nova York”, que é uma cidade submersa após as mudanças climáticas.

Durante sua jornada, o menino-robô forma uma conexão com um robô chamado Gigolo Joe (Jude Law), projetado para agradar humanos. Juntos, eles enfrentam várias aventuras e desafios ao longo do caminho.

Onde assistir: Netflix.

5. Eu, Robô

Neste filme baseado nos contos de Isaac Asimov, dirigido por Alex Proyas, a robótica está presente no cotidiano das pessoas, no entanto, robôs estão presentes em vários aspectos da sociedade e são programados para obedecer rigorosamente às Três Leis da Robótica:

Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano seja ferido.

Um robô deve obedecer às ordens dadas a ele por seres humanos, exceto quando essas ordens entram em conflito com a Primeira Lei.

Um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a Primeira ou Segunda Lei.

A trama começa quando um cientista que trabalhava na empresa que fabrica os robôs é encontrado morto, e a morte é inicialmente tratada como um aparente suicídio. No entanto, o detetive Del Spooner (Will Smith) começa a suspeitar que pode haver mais do que aparenta. Ele acredita que um robô pode ter sido o responsável pela morte do cientista, o que, teoricamente, violaria a Primeira Lei da Robótica.

Conforme a investigação de Spooner avança, ele descobre uma trama complexa que envolve segredos corporativos, robôs com habilidades avançadas e a possibilidade de que as Três Leis da Robótica não sejam tão infalíveis quanto se acredita.

Onde assistir: Star+ e Disney+.

Bônus: Tau

A história gira em torno de Julia (Maika Monroe), uma jovem sequestrada por um misterioso cientista chamado Alex (Ed Skrein). Ela é mantida prisioneira na casa dele, como cobaia, para testar sua criação mais recente, Tau, uma inteligência artificial avançada.

Tau é uma entidade digital altamente sofisticada, projetada para aprender e desenvolver habilidades cognitivas por meio de interações com seres humanos. Usando dispositivos de segurança e câmeras, ela controla a casa e monitora os movimentos de Julia. Inicialmente, a jovem teme o poder e a presença opressiva de Tau, e ela luta para encontrar uma maneira de escapar da prisão que Alex criou.

Conforme a história progride, uma relação improvável e intrigante se desenvolve entre Julia e Tau. A jovem começa a interagir com a inteligência artificial, buscando ensinar-lhe sobre o mundo exterior e sobre as complexas emoções humanas. Ao mesmo tempo, Tau demonstra um desejo genuíno de compreender e se conectar com a humanidade através de sua interação com Julia.

Onde assistir: Netflix.