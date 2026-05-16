Conforto extremo: os sapatos que prometem descanso mental

No início deste ano, a Nike lançou o Mind, um slide com 22 nódulos na sola que, segundo a marca, estimulam os mecanorreceptores dos pés e aumentam o foco mental antes do exercício. O modelo esgotou rapidamente e passou a ser revendido por mais de £ 300, cerca de R$ 1.700, na plataforma Goat. Erling Haaland, Reece James, a corredora Keely Hodgkinson e o jogador de basquete Victor Wembanyama estão entre os atletas que o usam. A bailarina Francesca Hayward cita os slides de recuperação da Hoka como parte da sua rotina diária.

O Mind faz parte de uma categoria que vem crescendo silenciosamente: os slides de exercício, voltados para uso pré e pós-treino. De um lado, os chamados pre-game shoes, como o Nike Mind, que prometem preparar o corpo e a mente para a atividade. Do outro, os slides de recuperação, como os da Hoka e da Oofos, com solas acolchoadas e formato que abraça o pé para reduzir a fadiga depois de muito movimento.

Este mês, a Crocs fez parceria com a Umbro num slide que combina o formato clássico do clog com a estética de chuteira, trazendo a linguagem do futebol para dentro da categoria.

O Nike Mind tem 22 nódulos na sola que, segundo a marca, estimulam os mecanorreceptores dos pés e aumentam o foco mental antes do exercício. Lançado em janeiro de 2026, esgotou rapidamente e passou a ser revendido por mais de £ 300 (Divulgação )

A questão que o mercado começa a fazer é se esses calçados vão sair do estádio. A história recente da moda diz que sim: as Crocs eram um objeto de ridicularização antes de virar objeto de desejo com a ajuda da Balenciaga e da Simone Rocha. As Birkenstock eram sandálias de farmacêutico antes de aparecerem nos editoriais da Vogue. As dad sneakers da New Balance e da Balenciaga seguiram o mesmo caminho. O feio, com o endosso certo, rapidamente deixa de ser feio.

Para Tom Barker, editor de estilo da Highsnobiety, os slides de exercício têm concorrência forte nessa corrida. Os Vibram FiveFingers, tênis com espaço individual para cada dedo, originalmente criados para trilhas, já estão sendo usados em Londres com marcas cult como Damson Madder e Peachy Den. Mas Barker acredita que o Nike Mind 002, uma colaboração com a Fragment que mantém a sola com nódulos, mas adiciona um cabedal de tênis com cadarços cruzados, tem as chances certas. "Tem a quantidade certa de estranho e esquisito para pegar", disse ele ao Guardian.

A especialista em podiatria Helen Branthwaite, do Royal College of Podiatry, tem ressalvas sobre as promessas neurocientíficas. Ela aponta que nódulos na sola não são novidade, com precedentes em calçados japoneses e nos Arena pool slides dos anos 1970, e que estimular os mecanorreceptores tem lógica clínica em pacientes com doenças como Parkinson. Mas é cética quanto ao efeito de foco mental a longo prazo. "Se você pensa numa pedra dentro do sapato, depois de um tempo você se acostuma com ela."

O que parece mais concreto é o impacto do boom do running na moda. As inscrições em meias maratonas bateram recordes em 2025 no Reino Unido e nos Estados Unidos. Quem corre quer calçados de recuperação que também tenham boa aparência. "Tem um nicho de pessoas que querem slides bonitos porque todo mundo e a avó deles está fazendo meia maratona", disse Barker.