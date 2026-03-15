'O Agente Secreto' perde Oscar de Melhor Filme Internacional

Oscar 2026: 'O Agente Secreto' vence Oscar de Melhor Filme Internacional
Repórter de Casual
Publicado em 15 de março de 2026 às 23h08.
Última atualização em 15 de março de 2026 às 23h10.
Los Angeles (Estados Unidos)* - A noite deste domingo, 15, foi mais triste do que o esperado para o Brasil. Depois de mais de 10 meses em campanha, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, perdeu o Oscar de Melhor Filme Internacional de 2026 para Valor Sentimental, concorrente norueguês.
O Agente Secreto competia com Valor Sentimental (Noruega), Foi Apenas um Acidente (França/Irã), A Voz de Hind Rajab (Tunísia) e Sirât (Espanha). Também recebeu indicações às categorias de Melhor Elenco, mas perdeu para Pecadores, e Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Filme, cujos vencedores serão apresentados mais ao fim da cerimônia.
Ao longo da trajetória desde a estreia no Festival de Cannes — quando venceu quatro prêmios, incluindo Melhor Ator e Melhor Direção — até a chegada ao Oscar, O Agente Secreto acumulou mais de 75 prêmios internacionais, incluindo duas estatuetas do Globo de Ouro e uma do Critics Choice Awards.
A cerimônia do Oscar foi realizada no Teatro Dolby, na cidade Los Angeles (Califórnia, EUA).
O Agente Secreto levou sozinho mais de 2,5 milhões de pessoas aos cinemas no Brasil, arrecadou mais de R$ 57 milhões em bilheteria, entre as 10 maiores do país. Assim como no ano passado, fez com que o brasileiro não só entrasse em "clima de Copa do Mundo", como também assistisse a outras produções nacionais.
Na Europa, o filme já passou de 1 milhão de espectadores. Em todo o mundo, já acumula US$ 18,4 milhões (R$ 98 milhões, na cotação atual) em bilheteria, segundo o Box Office Mojo.
"Eu fico muito feliz de ter feito um filme que virou fenômeno popular. Sempre achei que o cinema popular pode também ser muito pessoal e muito honesto, verdadeiro. E o fato de no Brasil ele virar assunto, debate, Carnaval, empolgação... é algo que o dinheiro não compra", disse Kleber Mendonça Filho em entrevista à EXAME, em Los Angeles.
Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.
A produção de Kleber Mendonça Filho vem colecionando prêmios desde maio de 2025, quando arrancou quase 15 minutos de aplauso no Festival de Cannes deste ano e saiu de lá com não um, mas quatro prêmios — Melhor Direção e Melhor Ator na disputa principal, feito histórico, e dois prêmios da Crítica (FIPRESCI).
A repercussão fez com que a Neon Filmes, reconhecida distribuidora internacional de filmes indicados e vencedores do Oscar, incluísse O Agente Secreto em seu catálogo.
O filme está em cartaz em cinemas selecionados do Brasil. Desde março, integra o catálogo da Netflix, que também assina como produtora do longa-metragem.
*A repórter viajou em parceria com a Delta Air Lines