'O Agente Secreto' perde Oscar de Melhor Filme Internacional

Los Angeles (Estados Unidos)* - A noite deste domingo, 15, foi mais triste do que o esperado para o Brasil. Depois de mais de 10 meses em campanha, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, perdeu o Oscar de Melhor Filme Internacional de 2026 para Valor Sentimental, concorrente norueguês.

O Agente Secreto competia com Valor Sentimental (Noruega), Foi Apenas um Acidente (França/Irã), A Voz de Hind Rajab (Tunísia) e Sirât (Espanha). Também recebeu indicações às categorias de Melhor Elenco, mas perdeu para Pecadores, e Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Filme, cujos vencedores serão apresentados mais ao fim da cerimônia.

Ao longo da trajetória desde a estreia no Festival de Cannes — quando venceu quatro prêmios, incluindo Melhor Ator e Melhor Direção — até a chegada ao Oscar, O Agente Secreto acumulou mais de 75 prêmios internacionais, incluindo duas estatuetas do Globo de Ouro e uma do Critics Choice Awards.

A cerimônia do Oscar foi realizada no Teatro Dolby, na cidade Los Angeles (Califórnia, EUA).

A hora e a vez do Brasil?

O Agente Secreto levou sozinho mais de 2,5 milhões de pessoas aos cinemas no Brasil, arrecadou mais de R$ 57 milhões em bilheteria, entre as 10 maiores do país. Assim como no ano passado, fez com que o brasileiro não só entrasse em "clima de Copa do Mundo", como também assistisse a outras produções nacionais.

Na Europa, o filme já passou de 1 milhão de espectadores. Em todo o mundo, já acumula US$ 18,4 milhões (R$ 98 milhões, na cotação atual) em bilheteria, segundo o Box Office Mojo.

"Eu fico muito feliz de ter feito um filme que virou fenômeno popular. Sempre achei que o cinema popular pode também ser muito pessoal e muito honesto, verdadeiro. E o fato de no Brasil ele virar assunto, debate, Carnaval, empolgação... é algo que o dinheiro não compra", disse Kleber Mendonça Filho em entrevista à EXAME, em Los Angeles.

Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

A produção de Kleber Mendonça Filho vem colecionando prêmios desde maio de 2025, quando arrancou quase 15 minutos de aplauso no Festival de Cannes deste ano e saiu de lá com não um, mas quatro prêmios — Melhor Direção e Melhor Ator na disputa principal, feito histórico, e dois prêmios da Crítica (FIPRESCI).

A repercussão fez com que a Neon Filmes, reconhecida distribuidora internacional de filmes indicados e vencedores do Oscar, incluísse O Agente Secreto em seu catálogo.

Onde assistir 'O Agente Secreto'?

O filme está em cartaz em cinemas selecionados do Brasil. Desde março, integra o catálogo da Netflix, que também assina como produtora do longa-metragem.

*A repórter viajou em parceria com a Delta Air Lines