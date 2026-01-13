Financiamento de veículos bate recorde em 2025 e alcança 7,3 milhões de unidades

O financiamento de veículos no Brasil atingiu um novo recorde em 2025, com 7,3 milhões de unidades financiadas ao longo do ano. O volume representa uma alta de 2% em relação a 2024 e marca o melhor desempenho do setor em 14 anos, segundo levantamento da B3, a bolsa do Brasil.

O avanço foi impulsionado principalmente pelas regiões Nordeste e Norte, que registraram crescimentos de 12,3% e 9,8%, respectivamente. Apesar disso, o Sudeste e o Sul continuam concentrando a maior parte das operações no país. Juntas, as duas regiões responderam por mais de 60% do total de financiamentos realizados no ano.

Os veículos usados seguiram liderando a preferência dos consumidores, com 4,6 milhões de unidades financiadas em 2025. Já os modelos novos somaram 2,6 milhões, considerando automóveis leves, pesados e motocicletas.

Para a B3, o resultado reflete a consolidação do crédito como motor do mercado automotivo. “Este é o terceiro ano seguido de alta nas vendas financiadas de veículos no Brasil, o que comprova a importância da concessão de crédito e a consolidação no mercado automobilístico”, afirma Thiago Gaspar, superintendente de Produtos da B3. Segundo ele, o Sistema Nacional de Gravames (SNG) tem papel central nesse cenário ao agilizar o registro de garantias e reduzir riscos de fraude nas operações de financiamento.

Em termos regionais, o Sudeste manteve a liderança, com 41,9% dos veículos financiados em 2025. Em seguida aparecem o Sul (20,2%), o Nordeste (19,5%), o Centro-Oeste (10,6%) e o Norte (7,9%).

Motos puxam crescimento de dois dígitos

O financiamento de motocicletas teve desempenho ainda mais expressivo. Em 2025, foram 1,919 milhão de unidades financiadas, alta de 11,3% na comparação com o ano anterior. São Paulo concentrou 18% das operações, seguido por Pará (7,7%) e Minas Gerais (7,5%).

Os dados fazem parte da série histórica da B3 baseada nas informações do Sistema Nacional de Gravames, considerado a maior base de dados privada do país sobre restrições financeiras de veículos usados como garantia em operações de crédito. A plataforma reúne registros de todo o território nacional e serve de referência para instituições financeiras e agentes do mercado automotivo.