Cobertura em Nova York é vendida por quase R$ 800 milhões, a mais cara desde 2022; veja fotos

Uma cobertura no Aman New York, nos Estados Unidos, foi vendida por US$ 135 milhões (R$ 731 milhões), tornando-se a casa mais cara comprada em Manhattan este ano. O apartamento de cinco andares, localizado no histórico Crown Building na Fifth Avenue, foi vendido como um espaço inacabado, que o comprador deve finalizar, conforme informou um porta-voz da desenvolvedora OKO Group. A transação para a unidade de aproximadamente 1.160 metros quadrados resulta em mais de R$ 54.200 por metro quadrado. As informações são da Bloomberg.

Essa venda supera a compra de um apartamento por US$ 115 milhões (R$ 839 milhões) em junho na Central Park Tower, próxima dali. Também é a venda mais cara em Manhattan desde janeiro de 2022, quando uma entidade ligada aos cofundadores do Alibaba, Joe Tsai e Jack Ma, comprou uma unidade por US$ 188 milhões (R$ 1,01 bilhão) no 220 Central Park South.

Esses negócios recentes de nove dígitos sugerem que, mesmo com a queda no preço médio dos apartamentos vendidos em Manhattan em relação aos recordes anteriores, alguns compradores extremamente ricos ainda buscam imóveis luxuosos. A equipe interna de corretagem residencial da OKO Group conduziu a venda da cobertura, que foi concluída no final da semana passada. Um porta-voz do projeto não divulgou a identidade do comprador nem forneceu fotos da unidade.

Crescimento do mercado imobiliário

O mercado imobiliário de Nova York, um dos mais dinâmicos do mundo, tem passado por mudanças significativas desde a pandemia de Covid-19. Durante o auge da crise, a cidade viu uma queda considerável nos preços dos imóveis, especialmente em Manhattan, à medida que muitas pessoas optaram por se mudar para áreas suburbanas ou outras regiões menos densamente povoadas.

No entanto, com o avanço da vacinação e a retomada das atividades econômicas, Nova York começou a ver um ressurgimento do interesse imobiliário. A demanda por imóveis de luxo, em particular, permaneceu robusta, impulsionada por investidores internacionais e compradores endinheirados em busca de propriedades exclusivas. Isso é refletido em vendas recordes como a da cobertura no Aman New York.

As transações de alto valor continuam a demonstrar a resiliência do mercado imobiliário de luxo de Nova York. Apesar da diminuição no preço médio dos apartamentos, as propriedades mais exclusivas e bem localizadas mantêm seu apelo. Investimentos em infraestrutura e desenvolvimento de novos empreendimentos, como o Crown Building, contribuem para revitalizar o mercado e atrair novos compradores.

Além disso, a pandemia também trouxe mudanças no perfil dos compradores e nas preferências por tipos de imóveis. Com a crescente adoção do home office, muitos procuram espaços maiores e com mais comodidades. Empreendimentos que oferecem uma gama de serviços, como hotéis, spas e centros de fitness integrados, estão em alta demanda, mostrando que o conceito de moradia de luxo está se expandindo para incluir uma experiência completa de estilo de vida.