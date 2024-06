Santa Catarina está entre os destinos de praia preferidos dos brasileiros, oferecendo tanto lugares badalados, como a agitada Balneário Camboriú, quanto roteiros mais tranquilos, como Garopaba, no sul do estado. Mas não é só o turismo que chama atenção em solo catarinense; a indústria naval também é um destaque. Aproximadamente metade de todos os barcos de lazer produzidos no país vêm de Santa Catarina, segundo dados oficiais compilados do Boat Show, o maior evento do setor, que terá uma edição em Itajaí entre os dias 4 e 7 de julho.

Thalita Vicentini, diretora do Boat Show, avalia que diversos fatores contribuem para que Santa Catarina produza 50% dos barcos de lazer do país. "Os incentivos fiscais estaduais estimulam a produção no estado, assim como a mão de obra de qualidade e a infraestrutura portuária, que facilita a exportação. Tanto é que o estado é responsável por 90% dos barcos enviados ao mercado externo", explica.

Itajaí, cidade catarinense em que será realizado o Boat Show, é considerada o principal polo náutico brasileiro e concentra 70% da produção do estado, além de ser o maior exportador do país. Com uma gama variada de embarcações e novidades envolvendo o lazer sobre as águas, os visitantes do Boat Show em Itajaí podem esperar muitos lançamentos e uma variedade de opções de jets, lanchas e iates de diversos estilos assinados por marcas consagradas mundialmente.

Itajaí, em Santa Catarina. (Victor Santos / Revista Náutica/Divulgação)

R$ 250 milhões em negócios

A expectativa é de que o evento gere R$ 250 milhões em negócios. Um pouco menos que a edição de São Paulo, que movimentou R$ 450 milhões, mas ainda assim entre os principais do país em termos de volume de vendas. Espera-se que cerca de 20 mil pessoas participem do Boat Show em Itajaí.

Entre os lançamentos confirmados, a Schaefer Yachts apresentará a lancha Schaefer V44, um barco da linha walkaround (quando a cabine não impede a circulação na proa), que combina esportividade com sofisticação e tecnologia de ponta. No estande da Fibrafort, um dos destaques será a nova Focker 300 Gran Turismo, sucesso de vendas no Brasil e conhecida pelo design moderno. Já a fabricante mineira Ventura trará a recém-lançada V 550, o maior de sua gama de modelos, além de outros atrativos como o primeiro jet elétrico do país.

Outro destaque do evento será apresentado pela Sessa Marine: a lancha esportiva KL 27, da linha open, que voltou a ser produzida no Brasil. Ela tem 7,80 metros de comprimento, banheiro e acomodações para até oito pessoas durante o dia, sendo que duas podem pernoitar.

A NX Boats confirma a vinda da NX 44 by Pininfarina, uma embarcação de luxo que chama atenção à distância, assinada pela famosa grife. A FS Yachts também promete surpreender o público com seus modelos de barcos, entre eles, o seu lançamento: a FS 355. Mais destaques serão apresentados pela Mestra, como é o caso da Mestra 352 HT, o maior modelo do estaleiro.

As italianas Azimut Yachts e Ferretti Yachts, da mesma forma, já confirmaram presença e prometem surpreender o público com seus iates inovadores e de alto luxo que encantam diversos países.

Serviço: Marina Itajaí Boat Show. De 4 a 7 de julho, quinta e sexta das 13h às 21h, e sábado e domingo das 11h às 21h. Marina Itajaí - Av. Carlos Ely Castro, 100 - Centro, Itajaí - SC. Entrada: R$ 45, mais taxas.