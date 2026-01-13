Por que a Farm fechará suas mais de 130 lojas?

Se comprar uma peça da Farm estava nos seus planos para esta terça-feira, esqueça. Todas as mais de 130 lojas no país estarão fechadas. Isso porque a marca carioca teve um recorde de vendas no final de 2025, e justifica o fechamento nas vitrines das lojas com a mensagem: “Desculpa o transtorno, mas vocês compraram a loja toda.”

As lojas físicas ficarão fechadas por 48 horas, até o dia 15, como parte da preparação para o lançamento de sua primeira coleção de 2026.

Os meses de novembro e dezembro, focados nas ações de Black Friday e de Natal, registraram recordes de venda na história da Farm, gerando defasagem de estoque nos pontos físicos. Com isso, a marca optou por direcionar os produtos remanescentes da coleção para o site e o aplicativo durante esse intervalo.

A pausa antecede a estreia de um ano inteiro dedicado ao Carioca, tema que vai orientar produtos, experiências, ativações, colaborações e campanhas ao longo de 2026.

No dia 15, a marca apresentará os lançamentos da nova coleção ao vivo durante a LOJIX, a live interativa oficial que acontece mensalmente nos canais digitais.

Durante o período de fechamento das lojas físicas, o e-commerce e o aplicativo seguem funcionando normalmente, inclusive com condições especiais de desconto.