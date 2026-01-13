Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Por que a Farm fechará suas mais de 130 lojas?

Os meses de novembro e dezembro, focados nas ações de Black Friday e de Natal, registraram recordes de venda na história da Farm, gerando defasagem de estoque nos pontos físicos

Farm: coleção Carioca será a primeira de 2026 (Farm/Divulgação)

Farm: coleção Carioca será a primeira de 2026 (Farm/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 06h02.

Tudo sobreModa
Saiba mais

Se comprar uma peça da Farm estava nos seus planos para esta terça-feira, esqueça. Todas as mais de 130 lojas no país estarão fechadas. Isso porque a marca carioca teve um recorde de vendas no final de 2025, e justifica o fechamento nas vitrines das lojas com a mensagem: “Desculpa o transtorno, mas vocês compraram a loja toda.”

As lojas físicas ficarão fechadas por 48 horas, até o dia 15, como parte da preparação para o lançamento de sua primeira coleção de 2026.

Os meses de novembro e dezembro, focados nas ações de Black Friday e de Natal, registraram recordes de venda na história da Farm, gerando defasagem de estoque nos pontos físicos. Com isso, a marca optou por direcionar os produtos remanescentes da coleção para o site e o aplicativo durante esse intervalo.

A pausa antecede a estreia de um ano inteiro dedicado ao Carioca, tema que vai orientar produtos, experiências, ativações, colaborações e campanhas ao longo de 2026.

No dia 15, a marca apresentará os lançamentos da nova coleção ao vivo durante a LOJIX, a live interativa oficial que acontece mensalmente nos canais digitais.

Durante o período de fechamento das lojas físicas, o e-commerce e o aplicativo seguem funcionando normalmente, inclusive com condições especiais de desconto.

Acompanhe tudo sobre:ModaFarm

Mais de Casual

Hennessy aposta no Brasil e une conhaque e Carnaval

Globo de Ouro nunca viu 'dobradinha' como a de O Agente Secreto e Wagner Moura; entenda

Kurotel estreia em São Paulo com centro de saúde e bem-estar

Estilo, cultura e polêmica: o sapato de Wagner Moura explicado

Mais na Exame

Minhas Finanças

IPVA 2026: vence hoje pagamento com desconto para placa final 2 em SP

Pop

Relembre a trajetória de Jonas Sulzbach, 'Veterano' no BBB 26

ESG

Perdas com desastres naturais somam US$ 224 bi em 2025, diz estudo

Infraestrutura

Reforma Tributária deve elevar custos de obras em até 20%, diz estudo