Estaleiro de SC lança novo modelo de barco de luxo com o item preferido dos brasileiros

O setor náutico brasileiro está em plena expansão, refletindo um crescimento robusto e contínuo nos últimos anos. Eventos como o Boat Show têm movimentado centenas de milhões de reais em poucos dias. Em 2023, a produção de embarcações de lazer no Brasil ultrapassou a marca de 4.500 unidades, um indicador claro da crescente demanda por atividades recreativas aquáticas.

Este aumento na produção não só destaca a popularidade crescente do lazer náutico, mas também tem um impacto significativo na economia, gerando mais de 120 mil empregos, conforme dados da Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e seus Implementos (Acobar).

Para atrair cada vez mais compradores, estaleiros brasileiros perceberam que certos itens podem ser fundamentais na decisão de escolha dos consumidores. A grife catarinense Armatti Yachts é uma das que descobriram esse desejo dos brasileiros em um de seus mais recentes lançamentos.

O estaleiro lançou um novo layout para o Armatti 420 Sport Fly, um iate de luxo de 42 pés, agora com um design que maximiza a entrada de luz natural. O modelo, que custa R$ 3,450 milhões, chega ao mercado com vidros inteiriços nas laterais que destacam a paisagem ao redor e proporcionam uma experiência visual e sensorial única. Esse detalhe é muito apreciado pelos brasileiros.

"Com essa atualização, criamos uma experiência visual e sensorial única para nossos clientes, oferecendo um nível de conforto e sofisticação incomparáveis", afirma o CEO da Armatti Yachts, Fernando Assinato. Mais de 40 unidades já foram vendidas do modelo entre 420 Sport Coupé (sem o terceiro andar) e 420 Sport Fly

A marca também confirmou presença no Marina Itajaí Boat Show, o maior boat show do Sul do Brasil, que é realizado de 4 a 7 de julho em Itajaí, Santa Catarina. O estaleiro vai expor as embarcações 300 Spyder, 370 Solarium e 420 Sport Coupé.

Como é o Armatti 420 Sport Fly

Com capacidade para até 16 pessoas durante o dia, o iate oferece um ambiente interno planejado. A cozinha, próxima à praça de popa, se conecta à área gourmet externa, enquanto o salão principal possui uma porta de vidro que proporciona privacidade e conforto, além de climatização nas áreas de estar, refeições e central de comando.

O convés inferior oferece acomodações privativas com duas cabines e pé direito de quase 2 metros. A suíte principal conta com cama central, janelas panorâmicas, sofá e guarda-roupa. A cabine de proa possui cama de casal e claraboia central, proporcionando iluminação natural. A embarcação permite o pernoite de até 6 pessoas.

Com 12,80 metros de comprimento, a Armatti 420 Sport Fly também oferece uma área externa com diversas opções de lazer, incluindo um espaçoso flybridge, que é o terceiro andar da embarcação, e uma plataforma submergível que transforma a popa em uma “praia particular”. Equipado com motorização parelha, disponível em opções de gasolina ou diesel.