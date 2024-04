Nike abre loja no Rio de Janeiro com novo conceito da marca e tênis exclusivos

A venda em lojas físicas de grandes marcas não é mais a mesma. O crescente aumento de vendas online e a pandemia de covid-19 fizeram com o que o consumidor pedisse uma experiência diferente com o que estávamos acostumados até então. E grandes marcas perceberam essa nova tendência do consumidor, que está ávido por ter um contato mais direto com o produto que gosta, mas ao mesmo tempo quer um formato um pouco diferente.

Um dos gigantes do vestuário que estão atentos a essas transformações do setor é a Nike. A marca, por meio da Fisia, distribuidora no Brasil, inaugurou na última quarta-feira, 3, a segunda loja no Brasil com um novo conceito chamado Rise – a primeira foi inaugurada em junho do ano passado, no BarraShopping, no Rio de Janeiro.

A ideia central desse formato é oferecer produtos e serviços diferenciados para criar uma experiência de compra premium para os consumidores. Com 634 metros quadrados, a nova loja da Nike fica dentro do Rio Sul Shopping, no Rio de Janeiro, e delimita também o retorno da marca à zona sul da capital fluminense após cinco anos.

A loja conta com as mais recentes inovações para performance, focando em produtos para corrida, futebol, ioga e treino. Além disso, a linha casual, Jordan e sneakers exclusivos também fazem parte do diferencial da unidade.

Outra novidade apresentada pelo conceito Rise é o serviço de styling exclusivo: uma consultoria de estilo disponível para auxiliar durante a jornada de compra e a disponibilidade de fazer ajustes na barra das calças e outras peças de roupa dentro da própria loja. A loja conta ainda com o serviço Nike By You, para customizar tênis, tops, jerseys e camisetas com estampas e acessórios exclusivos oferecidos pela marca.

Nike: nova loja no Rio de Janeiro. (Nike/Divulgação)

Novas lojas, novos conceitos

Diversas marcas ao redor do mundo estão em processo de reformular suas lojas para proporcionar uma relação mais próxima com o cliente. Aqui no Brasil, algumas experiências mostram esta tendência. Uma das mais recentes foi a Adidas que inaugurou no Rio de Janeiro, no fim do ano passado, uma flagship que une experiências do mundo real e virtual.

A Asics reabriu, no começo de novembro, seu espaço físico na Rua Oscar Freire, em São Paulo, com conceito 3.0, focado na experiência do consumidor, com melhor visibilidade dos produtos e design minimalista.

O mesmo movimento tinha sido feito antes pela Converse que abriu, em outubro, no Shopping Cidade São Paulo, sua primeira loja no Brasil, e pela New Balance ao abrir sua primeira loja 'conceito' no Brasil, a única neste estilo no país, a décima no mundo. Inaugurada há dois anos, a Vans colocou no Conjunto Nacional, em São Paulo, uma flagship, com seus principais produtos e apresenta o DNA da marca.