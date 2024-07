A homenagem da Montblanc aos Jogos Olímpicos

No mesmo ano em que a Meisterstück surgiu e deu início à história de escrita artesanal da Montblanc, os Jogos Olímpicos uniram o mundo para celebrar a excelência atlética e o espírito desportivo. Em 1924, os participantes reuniram-se para os 8º Jogos Olímpicos de Paris e para os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno em Chamonix, no sopé da montanha Mont Blanc. Com a sua nova coleção Meisterstück x Olympic Heritage, a Montblanc celebra o 100º aniversário do seu instrumento de escrita ao mesmo tempo que presta homenagem ao centenário dos Jogos Olímpicos de 1924.

A colaboração é uma homenagem aos dois ícones, que partilham uma rica herança e história, um aniversário importante e um lugar de pertencimento. Em sua essência, tanto a Montblanc quanto os Jogos Olímpicos de Paris 1924 e os Jogos Olímpicos de Inverno de Chamonix 1924 incorporam, com mestres artesãos e heróis do esporte, a busca por algumas das melhores conquistas humanas possíveis.

Resultado de intensa pesquisa e intercâmbios enriquecedores com o Museu Olímpico e o Comitê Olímpico Internacional, a Coleção Meisterstück x Olympic Heritage apresenta edições que destacam a arte e o design dos Jogos Olímpicos do passado.

Montblanc Meistersück x Olympic Heritage Paris Special Edition

Montblanc Meistersück x Olympic Heritage Paris Special Edition (Montblanc/Divulgação)

O tom quente de vermelho da Meisterstück x Olympic Heritage Paris 1924 Resin LeGrand foi a cor oficial dos Jogos Olímpicos de Paris 1924. Sua pena de ouro maciço Au 585 feita à mão é embelezada com um lançador de dardo, uma referência a um pôster olímpico vintage daquele ano. Os Anéis Olímpicos, como parte do logotipo do Patrimônio Olímpico gravado no anel superior da tampa, expressam a atividade do Movimento Olímpico e representam a união dos cinco continentes e o encontro de atletas de todo o mundo nos Jogos Olímpicos. O logotipo do Patrimônio Olímpico, por sua vez, é circundado por uma coroa de folhas, que lembra aquelas apresentadas como a maior homenagem aos vencedores dos Jogos Olímpicos da Antiguidade.

O topo está gravado com as palavras “Olympic Games Paris 1924” dentro de uma moldura inspirada na capa do relatório oficial dos Jogos. Incorporado em resina preciosa de cor coral na parte superior da tampa está o emblema Montblanc, um elemento de design exclusivo desde 1913 que incorpora o espírito pioneiro e a ambição da Maison na formação da cultura da escrita.

Montblanc Meisterstück x Olympic Heritage Chamonix Special Edition

Montblanc Meisterstück x Olympic Heritage Collection. (Montblanc/Divulgação)

1924 foi um ano de inovações tanto para a Montblanc quanto para o Movimento Olímpico. Enquanto os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno foram realizados tendo o Mont Blanc como pano de fundo em Chamonix, França, a primeira Meisterstück foi apresentada aos clientes. A Meisterstück x Olympic Heritage Chamonix 1924 Edition é composta por três versões diferentes – uma edição Classique, feita de resina preciosa em um tom que lembra a cor azul acinzentada oficial escolhida para os Jogos Olímpicos de Inverno, uma edição Doué combinando um corpo de resina preciosa com tampa revestida de platina com uma gravura da paisagem montanhosa do vale de Chamonix e uma edição Solitaire com tampa revestida de platina e corpo adornado com a mesma gravura.

As tampas de todas as edições estão gravadas com as palavras “Olympic Winter Games Chamonix 1924” dentro de um cartucho. A representação do saltador de esqui na pena de ouro maciço Au 750 feita à mão é inspirada nos trabalhos gráficos criados para os Jogos Olímpicos de Inverno de Chamonix 1924. O anel superior da tampa é embelezado com o emblema do Patrimônio Olímpico composto pelos anéis olímpicos, enquanto o emblema Montblanc na parte superior da tampa está incrustado em preciosa resina de cor coral.

As edições Montblanc Meisterstück x Olympic Heritage Paris e Chamonix 1924 estão disponíveis em caneta-tinteiro, esferográfica e rollerball.

Para acompanhar a coleção de instrumentos de escrita, a Montblanc apresenta as tintas Meisterstück x Olympic Heritage Paris e Chamonix 1924 nas cores vermelho e azul originais, apresentadas em um frasco de vidro quadrado. Os cadernos de edição especial apresentam arte e tipografia originais dos Jogos Olímpicos de Paris 1924 e dos Jogos Olímpicos de Inverno de Chamonix 1924, completando a experiência geral de escrita.

A História de um Ícone da Escrita

Considerado o instrumento de escrita por excelência, a Meisterstück deixou uma marca indelével na nossa cultura coletiva, tendo sido usada por muitos indivíduos influentes que moldaram a história. A caneta-tinteiro toda preta foi chamada de Meisterstück, ou “obra-prima” em alemão, para descrever seu status como um trabalho do mais alto nível de artesanato feito através das habilidades de um mestre. Ao longo de um século de popularidade contínua, a Meisterstück já deixou a sua marca como um ícone da escrita Montblanc.

Ao longo da sua vida, o formato da Meisterstück evoluiu da aparência simples de uma caneta de segurança preta para refletir as influências de diferentes épocas, adquirindo certos atributos de design distintos ao longo do caminho. Entre os que permaneceram até hoje estão o número “4810” gravado na pena de ouro bicolor, como referência à altura da montanha Mont Blanc em metros, o design arrojado do clipe, o formato aerodinâmico de “charuto” e os três anéis de ouro. Atributos que agora definem sua identidade reconhecível, imortalizada há mais de 50 anos.

Montblanc Meisterstück x Olympic Heritage Collection está disponível a partir de julho 2024 nas Boutiques Montblanc e online.