5 profissões para quem quer trabalhar com estatística

Se você gosta de estatística e deseja transformar essa paixão em uma carreira, há várias profissões que podem ser ideais para você. Aqui estão cinco profissões para quem quer trabalhar com estatística, com base em informações compiladas pelo site Indeed.

1. Analista de dados

Descrição: Analistas de dados coletam, processam e analisam grandes volumes de dados para ajudar as empresas a tomar decisões informadas. Eles identificam tendências, padrões e correlações que podem influenciar estratégias de negócios.

Qualificações: Bacharelado em estatística, matemática, ciência da computação ou áreas afins.

Habilidades relevantes: SQL, Python, R, habilidades de visualização de dados, conhecimento de ferramentas de BI como Tableau ou Power BI.

2. Estatístico

Descrição: Estatísticos aplicam teorias e métodos estatísticos para resolver problemas práticos em diversas áreas, como medicina, economia, engenharia e ciências sociais. Eles projetam experimentos, coletam dados e interpretam resultados para apoiar a tomada de decisões.

Qualificações: Bacharelado ou mestrado em estatística ou matemática.

Habilidades relevantes: Análise de regressão, testes de hipóteses, modelagem estatística, software estatístico como SAS, SPSS ou STATA.

3. Atuário

Descrição: Atuários utilizam métodos estatísticos e matemáticos para avaliar riscos financeiros e econômicos. Eles trabalham principalmente em seguros, previdência e finanças, ajudando as empresas a calcular prêmios, reservas e avaliar a viabilidade de produtos financeiros.

Qualificações: Bacharelado em matemática, estatística, ciências atuariais ou áreas relacionadas.

Habilidades relevantes: Teoria atuarial, modelagem financeira, conhecimento em legislação de seguros, habilidades em programação e uso de software atuarial.

4. Cientista de dados

Descrição: Cientistas de dados combinam estatística, ciência da computação e conhecimento de negócios para analisar grandes conjuntos de dados. Eles desenvolvem algoritmos e modelos preditivos para resolver problemas complexos e gerar insights acionáveis.

Qualificações: Bacharelado em ciência da computação, estatística, matemática ou engenharia.

Habilidades relevantes: Machine learning, deep learning, programação em Python ou R, SQL, habilidades em big data e plataformas como Hadoop e Spark.

5. Pesquisador de mercado

Descrição: Pesquisadores de mercado utilizam técnicas estatísticas para coletar e analisar dados sobre consumidores, concorrentes e condições de mercado. Eles fornecem insights que ajudam as empresas a desenvolver produtos, estratégias de marketing e campanhas publicitárias.

Qualificações: Bacharelado em marketing, administração, estatística ou áreas afins.

Habilidades relevantes: Análise de dados de mercado, pesquisa de mercado quantitativa e qualitativa, habilidades em software de análise de dados como SAS ou SPSS.

Por que você deve conhecer essas profissões

Essas profissões oferecem diversas oportunidades para quem deseja trabalhar com estatística, combinando análise de dados com a aplicação prática em diferentes setores. Investir em qualificação e desenvolvimento de habilidades específicas pode abrir muitas portas no mercado de trabalho, garantindo uma carreira gratificante e de sucesso.