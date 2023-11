Adidas abre megaloja com experiências que integram mundo real e virtual

Um ano após estrear um novo conceito de lojas no Brasil, com a abertura de um espaço na Avenida Paulista, em São Paulo, a Adidas escolhe o Rio de Janeiro para inaugurar a segunda unidade do novo projeto da marca. O espaço fica no Barra Shopping, na Barra da Tijuca (o funcionamento segue o do shopping), e conta com 800 metros quadrados, sendo a maior do país -- a unidade paulistana tem 100 metros quadrados a menos -- com o conceito de trazer experiências que misturam o mundo real e virtual, além da linha Originals.

Uma das grandes novidades está no provador, que conta com uma tela que exibe os produtos disponibilizados no ponto de venda para serem utilizados em uma experiência chamada pela marca de Get Ready With Adidas. No espaço interativo, os clientes montam seus looks e os produtos selecionados são levados até o provador por um consultor da marca.

Outra novidade da loja está no Run Lab, área voltada para o público da corrida de rua. Uma esteira conectada a um megatelão foi instalada para criar a sensação de corrida por pontos icônicos do Rio de Janeiro, dentre eles a orla de Copacabana, a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Aterro do Flamengo e a Barra da Tijuca.

Por meio de sensores especiais, a esteira sincroniza a velocidade do corredor com o visual das paisagens cariocas, permitindo o teste dos últimos lançamentos da linha de corrida. A experiência conta ainda com a tecnologia Motion Metrix, que faz a avaliação da pisada e auxilia na identificação do melhor calçado.

Novas lojas da Adidas no Rio de Janeiro.

“O Rio de Janeiro é uma cidade que respira esporte em sua essência e a nova loja se conecta exatamente com esse estilo de vida. Buscamos criar um espaço que traga experiências realmente exclusivas para os cariocas, seja para montar o melhor look, experimentar as tecnologias dos tênis de corrida ou customizar um produto à sua maneira”, destaca João Meyer, diretor sênior de marketing da Adidas Brasil.

Novas lojas, novos conceitos

Diversas marcas ao redor do mundo estão em processo de reformular suas lojas para proporcionar uma relação mais próxima com o cliente. Aqui no Brasil, algumas experiências recentes mostram esta tendência; Uma das mais recentes foi a Asics, que reabriu, no começo de novembro, seu espaço físico na Oscar Freire, em São Paulo, com conceito 3.0, focado na experiência do consumidor, com melhor visibilidade dos produtos e design minimalista.

O mesmo movimento tinha sido feito antes pela Converse que abriu, em outubro, no Shopping Cidade São Paulo, sua primeira loja no Brasil, e pela New Balance ao abrir sua primeira loja 'conceito' no Brasil, a única neste estilo no país, a décima no mundo. Inaugurada há dois anos, a Vans colocou no Conjunto Nacional, em São Paulo, uma flagship, com seus principais produtos e apresenta o DNA da marca.