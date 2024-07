Moda sobre rodinhas: a coleção da Adidas para a Seleção Brasileira de Skateboarding nas Olimpíadas

As Olimpíadas de Paris se aproximam com novos esportes na competição. Na última edição, o skate foi incluído e três brasileiros conquistaram medalhas de prata. Para a competição na capital francesa, a Seleção Brasileira de Skateboarding vestirá uma colaboração com a Adidas com a artista visual Criola.

A coleção Brazil Skateboarding ganha vida em uma paleta de cores chamativa e de alto contraste. Nascida em Belo Horizonte, Criola tem estilo vibrante e ousado mergulha no legado afro-brasileiro enquanto retrata o caráter e as qualidades das mulheres negras, iluminando os papéis dinâmicos que desempenham no mundo.

O trabalho de Criola para a coleção Brazil Skateboarding foi inspirado na grande diversidade e legado culturais do Brasil, nas paisagens naturais do país e na geometria sagrada. Os murais grandes e luminosos de Criola podem ser encontrados estampando as paredes e contando histórias do Brasil a Miami, Paris e Bielorrússia.

“Na coleção que criei, busquei trazer as cores vibrantes do nosso país, rico e diverso culturalmente, combinadas com as formas geométricas que fazem parte da minha arte. Me sinto honrada em fazer essa coleção para a seleção olímpica, especialmente porque a arte de rua tem tudo a ver com a cultura do skateboarding. E agora, elas vão juntas para as Olimpíadas”, diz Criola.

A coleção Brazil Skateboarding da Adidas para a Seleção Brasileira de Skateboarding. (Divulgação/Divulgação)

A coleção pronta para competição combina o esporte clássico com o skateboarding de rua autêntico, ganhando vida por meio de uma variedade única de estilos. As cores vibrantes e materiais progressivos prestam homenagem ao legado esportivo da adidas, enquanto as ligações claras com as raízes do skateboarding urbano mantêm a coleção aterrada.

“Estou empolgado para representar o skateboarding e o meu país de novo este ano. Muita gente por aí está torcendo pelo Brasil. Algumas dessas pessoas não sabem nada de skateboarding, outras nem sabem quem eu sou, mas estão torcendo por nós e pelo Brasil, pelo nosso país. É incrível. Isso me deixa muito animado e motivado. É mais que só uma competição; é outro sonho realizado”, diz Felipe Gustavo, skatista da equipe global da adidas Skateboarding e membro do time Brasil que fez parte da campanha de lançamento da nova coleção.

Peças básicas icônicas foram reimaginadas, como os modelos de jaqueta e calça Power of Three. A camisa com tecnologia AEROREADY garante a melhor temperatura do tecido durante a prática esportiva, enquanto a calça utilitária de skateboarding é um tributo atemporal que adota uma abordagem funcional.

A regata e a calça de skateboarding femininas com corte personalizado são peças básicas de destaque, e as padronagens ousadas de Criola, como as exibidas no shorts de skateboarding feminino, acrescentam um toque artístico.

A nova coleção Brazil Skateboarding será utilizada por todos os atletas da confederação classificados para os Jogos Olímpicos de Paris. Somente dois países alcançaram o feito de classificar o limite máximo de 12 skatistas , sendo o Brasil um deles.

No Street, Felipe Gustavo, Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler, Gabriela Mazetto, Pâmela Rosa e Rayssa Leal são os nomes que representam o skateboarding brasileiro.

No Park, os classificados são Augusto Akio, Luigi Cini, Pedro Barros, Dora Varella, Isadora Pacheco e Raicca Ventura.

A coleção está disponível em lojas selecionadas ao redor do mundo e no site da Adidas.