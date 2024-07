FGTS pode ser descontado do salário?

Para quem trabalha em empregos com contratos formais, regidos pela CLT, é evidente a diferença entre o salário bruto e o líquido. São muitos descontos na folha salarial, que vão desde o vale-transporte até o FGTS e o INSS.

Por isso, seja numa troca de emprego ou na organização das contas, é superimportante ter atenção com relação ao que é descontado do seu salário. Você sabe o quanto é descontado de FGTS, INSS e Imposto de Renda no seu salário mensal? Neste artigo, você compreenderá quais são esses valores e como funcionam esses descontos.

Quanto é descontado do salário para o FGTS?

O FGTS não é descontado do salário do trabalhador. Em vez disso, é uma contribuição feita pelo empregador, que equivale a 8% do valor do salário pago ao trabalhador. Esse valor é depositado em uma conta vinculada ao FGTS e não é subtraído do salário líquido do empregado.

Já no caso de contratos diferenciados, como de menores aprendizes que também têm os direitos regidos pela CLT, o percentual é de 2%.

Quanto é descontado do salário para o INSS?

Enquanto a contribuição para o FGTS tem uma porcentagem fixa, com base no ganho salarial do trabalhador, a conta para desconto do INSS no salário pode variar. Para o INSS, é usada uma alíquota progressiva, ou seja, a porcentagem aumenta proporcionalmente ao aumento do salário.

Em 2024, o salário mínimo aumentou e ficou no valor de R$1.412,00. Com isso, a alíquota de desconto do INSS no salário do trabalhador também sofreu alterações. Veja como deve ser calculado com base no seu salário atual:

Até R$1.412,00 = 7,5%

De R$1.412,01 a R$2.666,68 = 9%

De R$2.666,69 a R$4.000,03 = 12%

De R$4.000,04 a R$7.786,02 = 14%

Portanto, é só identificar em qual faixa salarial você se encontra e fazer a conta de acordo com a porcentagem indicada.

Quanto é descontado do salário para o Imposto de Renda?

Por fim, com relação ao Imposto de Renda Pessoa Física, também é calculada uma contribuição de forma progressiva. De acordo com a tabela atualizada para 2024, quem recebe até R$2.259,20 está isento da declaração do Imposto de Renda.

Confira a tabela atualizada para 2024 de desconto do salário para o Imposto de Renda: