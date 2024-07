Secretos, mas nem tanto: conheça bons bares estilo speakeasy em São Paulo

Os speakeasies nasceram na clandestinidade, como uma forma de driblar as restrições do governo americano durante a Lei Seca. Mas, se há um século estes espaços vendiam bebidas de origem duvidosa, hoje os speakeasies são sinônimo de alta coquetelaria.

Em São Paulo, esse conceito não é particularmente novo, mas ainda rende boas novidades. Uma delas é o Oculto, aberto nesta semana, que tem balcão comandado pelo experiente casal Spencer Amereno e Cris Negreiros. Com capacidade para apenas 24 pessoas, o que lhe confere um ar de exclusividade, o endereço funciona sob um imóvel da Vila Madalena e, assim como antigamente, é preciso de senha para entrar.

Outro speakeasy que atrai os bons bebedores com sua atmosfera reservada e instigante é o Carrasco, instalado no piso superior do festivo bar Guilhotina e tem acesso escondido por uma cortina. Ali, seus seus catorze lugares são destinados a quem quer provar sossegadamente as criações do premiado mixologista Alê D’Agostino.

São Paulo tem até speakeasy de chope: o Câmara Fria. Com ambiente industrial e uma bela seleção de lupuladas. O bar funciona atrás de uma porta de câmara fria dentro do bar Original, em Moema.

Confira uma seleção de speakeasies em São Paulo.

Oculto

Drinque do bar Oculto. (Ana Schad/Divulgação)

Aberto nesta semana, o Oculto fica discretamente aninhado na Vila Madalena. A casa funciona a portas fechadas e, para que ela se abra, é preciso informar uma senha, já que seus 24 lugares são destinados a quem tem reserva. Na ambientação do bar, de pé-direito baixo e iluminação comedida, prateleiras junto à entrada acomodam o “laboratório” da destilaria San Basile, que compartilha do mesmo endereço. Do bar saem catorze criações autorais elaboradas a quatro mãos por Spencer Amereno e Cris Negreiros, como o Painkiller (R$40), coquetel composto de Spiced Rhum, grenadine, abacaxi, creme de coco tailandês, açúcar de baunilha e kinkan. Outra pedida é o Alaska (R$56), de Tanqueray N° Ten Gin, licor de ervas bizantino e Bitter Aromático n°4 Curaçau Laranja.

Serviço: Rua Fidalga, 120, Vila Madalena, São Paulo/SP - Telefone: (11) 4040-3673 | Horário de funcionamento: quarta das 19h à 1h, quinta a sábado das 19h às 21h30 e das 22h à 1h | Reservas pelo site http://www.getinapp.com.br/sao-paulo/castelinho ou Instagram @castelooculto

O Carrasco Bar

O Carrasco (John Ramatis/Divulgação)

O speakeasy fica escondido em cima do premiado Guilhotina Bar e traz um ambiente pequeno, discreto, à meia-luz e com atendimento excepcional. A carta de drinques assinada pelo mixologista Alê D’Agostino traz excelentes composições, como o Butter Tuffees (R$ 75) com Vodka Ketel One, Rum Zacapa 23, redução de aceto com cevada, bitter de toranja e espumante. Da cozinha do chef Thiago Cerqueira, saem boas pedidas para acompanhar, como o Camarão do Curry com vagem, edamame e katsuobushi (R$ 129).

Serviço: Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros – São Paulo/SP. (Em cima do Guilhotina Bar). Telefone: (11) 3031- 0955 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 19h à 00h.

Câmara Fria

Câmara Fria. (Divulgação/Divulgação)

O tradicional Bar Original, esconde uma boa surpresa no segundo andar: o Câmara Fria, primeiro speakeasy de chope artesanal da capital paulista. A casa traz um ambiente mais rústico e industrial, com ar descolado. Há uma excelente seleção de chopes e cervejas na Tap List da casa, além de boas opções de pizzas de fermentação natural, petiscos e embutidos artesanais. Das comidinhas, vale provar a pizza Cuesta Azul (R$38) que leva queijo muçarela, queijo cuesta azul, rúcula, tomate e calda caramelizada no chopp escuro, e a nova Pizza Thai (R$44) com barriga de porco glaceada, camarão, pasta de amendoim e saladinha de broto de feijão, cenoura e coentro, levemente apimentada.

Serviço: R. Graúna, 137- Moema, São Paulo – Fone: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: terça a quarta das 18h às 00h, quinta das 18h à 01h, sexta e sábado das 18h às 2h.

Flora Bar

O bar escondido atrás de uma pequena e charmosa floricultura conta com uma excelente gastronomia e carta de drinques. Com ambiente intimista e aconchegante, o Flora Bar investiu em uma bela decoração com toque rústico e moderno ao mesmo tempo. Recentemente a casa lançou uma nova seleção de drinques autorais assinados pela bartender Chula Barmaid, entre eles o Cacao Citrus (R$ 54), feito com Whisky Jim Beam Black, Amaro Averna, Aperol, suco de limão, clarificado com leite, nibs de cacau e decorado com uma delicada flor. Para complementar a experiência, o bar também traz um novo cardápio assinado por Rubens Catarina e Vinicius Pires.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 795 - Jardim Paulista, São Paulo | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 19h à 1h; domingo das 19h à 0h

Guilhotina CASACOR

Até o dia 28 de julho, ainda é possível aproveitar o bar super escondido do Guilhotina que funciona dentro da CASACOR. Com apenas 60 lugares e com o espaço patrocinado pela Diageo, o bar tem uma carta exclusiva para o lugar pensada por Alê D’Agostino. Entre as boas opções estão o Repo Man Old Fashioned – Don Julio Reposado, Bourbon, Fernet, Xarope de Açucar e Bitter; o Triple G – Ciroc, suco de uva branca, suco de limão, xarope de açúcar e espumante e o Isla – Don Julio Anejo, rum, vermute rosso e bitter. Para beliscar, o chef Thiago Cerqueira também montou um menu de finger foods para acompanhar, recheado de mini sanduíches como Lobster roll, Siri roll, além de crudos, ostras frescas. É necessário fazer reserva antecipada pelo instagram do Guilhotina.

Serviço: Conjunto Nacional – Avenida Paulista, 2073 – Cerqueira César. Horário de funcionamento: sexta e sábado, das 18h à 1h.

Frigobar Speakeasy

Sem placa ou indicação, a entrada no Frigobar Speakeasy é também outra novidade quando o assunto é bares escondidos na cidade de São Paulo. Criado pelos responsáveis do NOH Bar, Pablo Moya, Sylas Rocha, Diego Dillon e Liu Fukushima, o projeto revive a era da Lei Seca nos Estados Unidos, oferecendo uma atmosfera única com coquetelaria clássica. Os copos e taças são inspirados nos anos 20. São 25 drinques no menu, que se dividem em quatro momentos: Frigobar Featured Collection, Imbide David Wondrich, Prohibition Era e Essencial Classic’s by Frigobar.

Um dos bons drinques é o Last Word (R$ 54), que leva gim, Luxardo Maraschino, licor da casa, limão-siciliano, Green Chartreuse e uísque Laphroaig. A casa conta com uma trilha sonora de jazz e blues e funciona apenas às terças e quartas, das 21h às 2h, recebendo 30 clientes por noite. A entrada custa R$150 e só é aberta mediante a uma senha, incluindo um welcome drinque, três coquetéis à escolha, experiência Frigobar, água à vontade, couvert, sobremesa e café especial. Reservas e pagamento são feitos antecipadamente por e-mail.

Serviço: Avenida Professor Alfonso Bovero, 597 - Perdizes. Horário de funcionamento: quarta a sábado, das 18h30 à 1h. @frigobarspeakeasy