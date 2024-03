Novo tênis de Rayssa Leal com a Nike esgota em menos de 20 minutos

Patrocinadora do fenômeno Rayssa Leal, a Nike lançou um modelo exclusivo de tênis assinado pela skatista, que esgotou em apenas 20 minutos nesta terça-feira, 19.

O modelo Nike SB Dunk Low Pro Rayssa, desenvolvido em colaboração com a jovem de 16 anos, começou a ser vendido no Brasil às 10h no site da marca, ao preço de R$ 899,99, e já está indisponível para compra (sem previsão de retorno, segundo a companhia).

"Tudo isso para mim é uma loucura, um misto de sentimentos tão grande, de felicidade, orgulho. Acabei de chegar da escola e, do nada, o Felipe me falou que o tênis foi esgotado em menos de 20 minutos. Achei que era brincadeira, mas quando olhei, simplesmente, não acreditei", escreveu Rayssa em post no Intagram.

Nike SB Dunk Low Pro Rayssa esgotado no site da Nike (Reprodução/Nike)

O tênis foi idelizado em homenagem a Fadinha que se tornou a atleta mais jovem do Brasil a subir no pódio em uma Olimpíada. No calçado, destacam-se as cores roxo, amarelo e azul, as quais remetem à pista de skate dos Jogos de Tóquio, que ocorreram em 2021 e consagraram Rayssa como vice-campeã na modalidade street feminina.

"Em homenagem a este momento histórico, a Nike, em colaboração com Rayssa Leal, apresenta o Nike SB Dunk Low Pro Rayssa, representando as contribuições da atleta para o skate competitivo e seu desejo de quebrar barreiras", disse a Nike, em nota.

O tênis apresenta uma base em couro branco, com sobreposições em camurça texturizada na cor bege, que lembram os obstáculos enfrentados pela atleta na ocasião.

O toque final final foi dado pela skatista, que inseriu pingentes de “smiley faces” (rostos felizes) no cadarço, característica que se tornou sua uma marca registrada. O modelo também possui o logotipo exclusivo de Rayssa no calcanhar e nas palmilhas.

"Quando era pequena sempre imaginava ter um tênis bom pra andar de skate, que fosse confortável, porém infelizmente meus pais não tinham condições para comprar o melhor tênis pra mim. Andava com um buraco no solado do tênis que, às vezes, até furava as minhas meias. Era o que eu tinha, e eu já era muito feliz com aquilo, até porque só andando de skate para mim tava bom", disse ainda a jovem na postagem.

No início do mês, Rayssa foi anunciada como a primeira brasileira embaixadora global da Louis Vuitton. Ela já era parceira da marca desde o começo de 2023, e agora se junta ao seleto grupo de embaixadores, formados pelo grupo de K-Pop Le Sserafim e a atriz Zendaya.