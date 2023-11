Asics reabre loja na rua do luxo em São Paulo, a poucas quadras de polo sneakerhead

A Asics retornou à rua Oscar Freire, em São Paulo. A duas quadras do antigo endereço, a loja da marca japonesa agora está no número 799 da famosa rua de luxo da capital paulista. A flagship se soma a outras 14 lojas em todo o Brasil, mas essa unidade é repleta de novidades e tecnologia. Também fica a poucos metros de um dos principais polos sneakerhead.

O espaço, inaugurado no dia 29 de outubro, tem um total de 320 metros quadrados dedicados às categorias de corrida, sportstyle e modelos para a prática de tênis. A loja foi projetada com o conceito 3.0, focado na experiência do consumidor, com melhor visibilidade dos produtos e design minimalista.

Parte da experiência na loja é com o totem touch screen que oferece ao cliente acesso ao Asics Lab, uma plataforma interativa que possui um comparador de modelos, cupons de descontos exclusivos, dicas de como escolher o tênis ideal, além de outras interações. A nova loja da Asics também conta com teste de Foot ID na esteira, em que é possível identificar o tipo de pisa, se neutra, pronada ou supinada.

“Estamos ansiosos e empolgados por retornar com a flagship da Asics para esta rua tão importante da capital paulista. A nova loja foi cuidadosamente planejada, incorporando as últimas tendências do mercado, para dar destaque ao universo da marca refletindo nossa dedicação à inovação e qualidade”, diz Alexandre Fiorati, CEO da Asics no Brasil.

A loja funciona de segunda a sábado das 10h às 20h. Domingos e feriados a operação começa a partir das 12h e vai até 18h.

Cultura sneaker na Avenida Paulista

A Avenida Paulista -- a poucas quadras da Oscar Freire -- se transformou nos últimos anos em ponto de encontro da cultura sneaker. Inaugurada há dois anos, a Vans colocou no Conjunto Nacional uma flagship, com seus principais produtos e apresenta o DNA da marca. A poucas quadras dali, Converse abriu, no dia 5 de outubro, no Shopping Cidade São Paulo, sua primeira loja no Brasil, após estar há mais de duas décadas em solo brasileiro.

Mais recentemente, a New Balance também escolheu o Conjunto Nacional para abrir sua primeira loja 'conceito' no Brasil, a única neste estilo no país, a décima no mundo.

A esquina com a Rua Augusta se tornou um local da cultura sneaker não só pela presença das marcas, como também a reunião dos apaixonados por tênis, em especial aos finais de semana. A New Balance, a Vans e a Converse, assim como outras marcas presentes na Avenida Paulista, perceberam que estar ali é uma questão que vai além das vendas, mas envolve estar ao lado de uma cultura cada vez mais crescente no país.