Nike e Converse: tecnologia FlyEase é adicionada ao clássico Chuck Taylor

Um tênis em que não é preciso das mãos para calçar e retirar. Esta é a proposta da tecnologia FlyEase, desenvolvida pela Nike no ano passado. Além dos modelos como o Air Jordan 1 e o Nike Air Max 90, a marca acaba de lançar o Chuck Taylor All Star CX FlyEase, em parceria com a Converse.

O modelo é feito com elastômero termoplástico, que proporciona flexibilidade para a colocação e ajuste do calçado nos pés, com as mãos livres. Além disso, o entorno do tornozelo reforçado na parte interna por tecido elástico, e uma lingueta acolchoada fixa. Disponível nas cores branco e preto, o modelo custa 499,90 reais.

Para o lançamento do modelo, Casual conversou com Philip Russo, vice-presidente global de design e inovação da Converse sobre o desenvolvimento do calçado e os projetos da marca.

Você poderia contar como se deu a parceria com a Nike para o desenvolvimento do Chuck Taylor All Star CX FlyEase?

Esta é a primeira vez que trouxemos a tecnologia FlyEase para um tênis Converse, então o estágio de desenvolvimento do produto na Converse incluiu a equipe de Inovação Global de Brandon Avery, Steven Keating e a equipe de Design de Produto de Calçado Global, bem como as equipes de Merchandising e Desenvolvimento de Produto Global de Brandis Russell se unindo com as partes interessadas em toda a Nike Inc., incluindo Nike NXT – Equipe de Inovação da Nike. Como resultado, conseguimos adaptar a tecnologia mãos livres da FlyEase, especificamente o calcanhar flexível, que permite que os usuários deslizem no tênis com facilidade. Em seguida, a equipe Brand Creative começou a trabalhar, para ajudar a dar vida à história de Chuck Taylor All Star CX FlyEase.

O novo modelo parece diferente do clássico Chuck Taylor. Quais são as referências do clássico Chuck Taylor presentes no CX FlyEase?

Esta é certamente uma versão refeita do clássico, reimaginada através do conforto e acessibilidade. A inspiração foi tirada de nossa tela clássica, mas reimaginada com elasticidade para conforto, ponteira minimalista e uma mistura de faixas opacas e translúcidas.

Como você espera que os fãs da Converse se envolvam com o novo modelo?

Estamos extremamente satisfeitos com a recepção do produto até o momento e esperamos que o Chuck Taylor All Star CX Flyease ofereça uma experiência de mãos livres e conforto durante todo o dia. Esta é a nossa primeira verdadeira exploração na criação de produtos para pessoas com deficiência, e sabemos que há mais a ser feito neste espaço, mas também esperamos que as soluções convidem mais pessoas e as ajudem a se sentirem vistas.

Os materiais presentes no Chuck Taylor All Star CX FlyEase serão introduzidos nos modelos clássicos Chuck Taylor?

Por fim, criamos um design progressivo que uniu a inovação de conforto CX da Converse com a tecnologia FlyEase da Nike. Vou dar-lhe um pouco mais de detalhes sobre o CX. Com uma abordagem de 360 graus, o Converse CX permite uma nova expressão e experiência ao mesmo tempo que é confortável.

À medida que continuamos a projetar novos benefícios e inspirar novas formas ousadas, os avanços são vistos no ajuste, proporcionando conforto sobre os pés e facilidade de uso por meio de espumas e materiais como a lona elástica da marca, que se adapta ao pé e permite calçar e descalçar facilmente. Ride, que garante conforto sob os pés, novas proporções e postura usando espuma CX e espumas EVA, e Stride, a maioria dos novos estilos CX são suportados por novos designs de sola de borracha para tração e durabilidade. Esses benefícios estão sendo integrados aos produtos Converse, tanto clássicos quanto novos.

A parceria com a Nike se estenderá para as futuras atualizações do Chuck Taylor All Star CX FlyEase?

Os consumidores podem esperar que continuemos experimentando conceitos de produtos que permitem conforto e facilidade de uso e que convidam mais pessoas para a família Converse, mas não temos nada a acrescentar anunciar neste momento.

