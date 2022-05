Reebok lança coleção de tênis e roupas inspirada em "La Casa de Papel"

A Reebok e Netflix se uniram para criar uma coleção cápsula de roupas e calçados, inspirada na série espanhola de sucesso La Casa de Papel. Personagens e looks marcantes, como as máscaras e os macacões vermelhos, marcam presença na coleção.

A colaboração traz várias silhuetas clássicas da Reebok, como Classic Leather, Club C, Freestyle Hi e Zig Kinetica II, com cada par apresentando o nome de um dos personagens da série.

Para fazer referência à missão da quinta temporada, intitulada Get the Gold, alguns dos calçados incorporam um detalhe lateral com material que muda de cor para dourado, representando o ouro que a equipe está em busca.

Diferentes modelos recebem detalhes adicionais. O Classic Leather, inspirado nas máscaras que cada membro da equipe usa para proteger sua identidade, ganhou uma faixa lateral moldada em 3D com uma textura que imita o bigode das máscaras. Toda a parte superior utiliza materiais para imitar a textura e a cor da máscara icônica (499,99 reais).

Já o Freestyle Hi, o primeiro tênis de treino da Reebok feito exclusivamente para mulheres, recebe uma reformulação da personagem Tokyo. O tênis é coberto com referências do caráter forte da heroína, incluindo o colar Ankh, sua assinatura, e um material de nylon balístico na gola em homenagem ao colete que Tokyo usa durante a quinta temporada. Além do detalhe na lateral que muda de cor, a faixa lateral também tem o efeito esfregar revelando ouro por baixo (499,99 reais).

O modelo Zig Kinetica II recebe os icônicos macacões vermelhos como destaque principal. A silhueta incorpora detalhes dos trajes com cabedal têxtil, costura premium e até um detalhe de zíper para imitar o fechamento do macacão (649,99 reais).

E o tênis Club C homenageia o líder do grupo, o Professor. A língua apresenta todos os detalhes do visual memorável do personagem, como sua gravata e um detalhe de fio modelado, com referência ao fone de ouvido que ele usa, além do deubré de metal em forma de óculos. Os detalhes se estendem para o contraforte e dentro do tênis, com a parte interna do calcanhar, que traz o nome do hino favorito do grupo, além do forro do sapato coberto com as plantas dos projetos do Professor (499,99 reais).

Cada peça de calçado desta coleção é embalada em caixas inspiradas na Casa da Moeda Real da Espanha, local do primeiro assalto da equipe. Dentro da caixa, os tênis são embrulhados em papel de seda vermelho, simbolizando o origami que o Professor cria quando formula o plano.

Também incluem na coleção uma seleção de roupas para adultos, incluindo duas camisetas e um moletom. As camisetas contam com detalhes das ferramentas utilizadas na fuga. Já o moletom com capuz é inspirado no momento em que o Professor distribui milhões de euros aos moradores de Madri.

