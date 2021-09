Netflix divulga trailer e data do documentário 'Britney Vs Spears'

Às vésperas de uma nova audiência judicial que pode definir o futuro da cantora americana Britney Spears, marcada para o próximo dia 29 de setembro, a Netflix divulgou hoje (22) o trailer de um novo documentário que tratará sobre a batalha entre Britney e seu pai, Jamie Spears, sobre a tutela da cantora e de seus bens.

Chamado de "Britney Vs Spears", o filme será lançado no próximo dia 28 de setembro.

Em fevereiro deste ano, o documentário "Framing Britney Spears: A Vida de uma Estrela", do New York Times, trouxe à tona as atualizações sobre o caso e ajudou a inflar o movimento "FreeBritney", que pede que a cantora retome o controle sobre sua vida e sua fortuna.

Com um filme semelhante, a Netflix promete trazer uma visão mais investigativa do caso que aparentemente se aproxima de um desfecho, isso, através de revelações exclusivas e materiais inéditos.

Com o crescente movimento contra a tutela que já dura mais de uma década, Jamie Spears teria desistido de ser tutor da cantora no mês de agosto, segundo informações do tabloide britânico TMZ. Ainda assim, o pai de Britney continua como controlador oficial da artista, o que pode ser revisto no tribunal no próximo dia 29.

Além da Netflix, a CNN também anunciou semanas atrás que irá lançar um documentário sobre a cantora, chamado "Toxic: Britney Spears Battle for Freedom", com data de estreia para dia 26 de setembro.