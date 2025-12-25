Netflix investe no esporte, mas duas gigantes ainda controlam o mercado

Dallas Cowboys: time joga hoje na Netflix
Redação Exame
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 09h15.
O campo de batalha do entretenimento agora tem novo foco: os esportes ao vivo. Em 2025, empresas de streaming dos Estados Unidos devem gastar cerca de US$ 6,5 bilhões com direitos esportivos, e duas gigantes dominam o jogo, a Amazon Prime Video e YouTube TV.
Segundo a Ampere Analysis, a Amazon lidera com US$ 2,2 bilhões investidos (34,4% do total), seguida pelo YouTube TV com US$ 2 bilhões (30,6%). A Netflix aparece distante, com US$ 738 milhões, ou 11,3%.
A Netflix entrou no mercado esportivo com estratégias pontuais. A plataforma transmitirá jogos da NFL no Natal e o embate entre Jake Paul e Mike Tyson.
Diferente dos rivais, a empresa opta por eventos avulsos integrados ao seu portfólio de live events, como prêmios e comédias ao vivo. Internamente, a estimativa é de que o gasto real fique em torno de US$ 600 milhões.
As cifras vêm subindo. A Amazon desembolsou US$ 11 bilhões pelos direitos do Thursday Night Football e US$ 19,8 bilhões pela NBA. O YouTube TV pagou US$ 14 bilhões pelo pacote do NFL Sunday Ticket.
Mesmo com valores elevados, o apelo das transmissões ao vivo continua sendo visto como forma de reter usuários e impulsionar a engajamento em plataformas digitais.
Apesar do crescimento, os streamings ainda ficam atrás dos canais tradicionais. Em 2025, os broadcasters devem investir US$ 24 bilhões em esportes, o equivalente a 47% de seus orçamentos de conteúdo.
Nos streamings, os esportes representaram apenas 10% dos gastos totais com conteúdo — um avanço em relação aos 6% de 2024, mas ainda distante das séries e filmes.
A Ampere projeta que os gastos globais com direitos esportivos subirão 20% até 2030, chegando a US$ 78 bilhões. O crescimento será puxado pelos EUA, com renegociações futuras para NBA, MLB e possivelmente NFL.
• Amazon Prime Video
↳ US$ 2,2 bilhões
• YouTube TV
↳ US$ 2 bilhões
• Netflix
↳ US$ 738 milhões
• ESPN+
↳ US$ 569 milhões
• Peacock
↳ US$ 408 milhões
• Apple TV+
↳ US$ 275 milhões
• DAZN
↳ US$ 268 milhões
• Max
↳ US$ 26 milhões
*Os dados consideram apenas direitos para os EUA. Contratos internacionais, como o acordo da DAZN com a Fifa, não entram na conta.