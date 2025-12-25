Netflix investe no esporte, mas duas gigantes ainda controlam o mercado

O campo de batalha do entretenimento agora tem novo foco: os esportes ao vivo. Em 2025, empresas de streaming dos Estados Unidos devem gastar cerca de US$ 6,5 bilhões com direitos esportivos, e duas gigantes dominam o jogo, a Amazon Prime Video e YouTube TV.

Segundo a Ampere Analysis, a Amazon lidera com US$ 2,2 bilhões investidos (34,4% do total), seguida pelo YouTube TV com US$ 2 bilhões (30,6%). A Netflix aparece distante, com US$ 738 milhões, ou 11,3%.

Futebol, boxe e natal: a nova aposta da netflix

A Netflix entrou no mercado esportivo com estratégias pontuais. A plataforma transmitirá jogos da NFL no Natal e o embate entre Jake Paul e Mike Tyson.

Diferente dos rivais, a empresa opta por eventos avulsos integrados ao seu portfólio de live events, como prêmios e comédias ao vivo. Internamente, a estimativa é de que o gasto real fique em torno de US$ 600 milhões.

Direitos cada vez mais caros

As cifras vêm subindo. A Amazon desembolsou US$ 11 bilhões pelos direitos do Thursday Night Football e US$ 19,8 bilhões pela NBA. O YouTube TV pagou US$ 14 bilhões pelo pacote do NFL Sunday Ticket.

Mesmo com valores elevados, o apelo das transmissões ao vivo continua sendo visto como forma de reter usuários e impulsionar a engajamento em plataformas digitais.

Streaming ainda é minoria no esporte

Apesar do crescimento, os streamings ainda ficam atrás dos canais tradicionais. Em 2025, os broadcasters devem investir US$ 24 bilhões em esportes, o equivalente a 47% de seus orçamentos de conteúdo.

Nos streamings, os esportes representaram apenas 10% dos gastos totais com conteúdo — um avanço em relação aos 6% de 2024, mas ainda distante das séries e filmes.

Tendência global

A Ampere projeta que os gastos globais com direitos esportivos subirão 20% até 2030, chegando a US$ 78 bilhões. O crescimento será puxado pelos EUA, com renegociações futuras para NBA, MLB e possivelmente NFL.

Ranking por investimento em 2025

• Amazon Prime Video

↳ US$ 2,2 bilhões

• YouTube TV

↳ US$ 2 bilhões

• Netflix

↳ US$ 738 milhões

• ESPN+

↳ US$ 569 milhões

• Peacock

↳ US$ 408 milhões

• Apple TV+

↳ US$ 275 milhões

• DAZN

↳ US$ 268 milhões

• Max

↳ US$ 26 milhões

*Os dados consideram apenas direitos para os EUA. Contratos internacionais, como o acordo da DAZN com a Fifa, não entram na conta.