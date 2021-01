NBA reforça protocolo de combate ao novo coronavírus

A NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos) e a NBPA (associação nacional de jogadores de basquete) anunciaram na tarde desta terça-feira, 12, uma série de medidas adicionais de segurança sanitária como forma a responder ao aumento de casos do novo coronavírus (covid-19) nos Estados Unidos.

Segundo nota divulgada pela liga de basquete americana, as medidas entram em vigor imediatamente e valem por pelo menos as duas próximas semanas. E, caso haja necessidade, no futuro os protocolos de saúde e segurança da NBA podem sofrer novas mudanças em decorrência do desenvolvimento da pandemia do novo coronavírus.

Assim, as seguintes medidas foram implementas a partir desta terça: