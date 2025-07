Disney escolhe uma capital brasileira para exibir pela primeira vez espetáculo de Natal

Mais de 6 mil quilômetros separam São Paulo, a maior cidade do país, de Orlando, nos Estados Unidos. A viagem até o mundo mágico da Disney exige um planejamento antecipado e várias horas de voo. No entanto, no final deste ano, essa distância será encurtada para cerca de 400 quilômetros — 1 hora de voo ou 5 horas de carro — com a estreia de Disney Celebra: Um Natal Inesquecível em Curitiba, capital do Paraná.

Essa é a primeira vez que um espetáculo natalino oficial da Disney chega ao Brasil. Realizado pela AirPromo, em parceria com a empresa do Mickey, o evento faz parte da maior programação de Natal já realizada na cidade, que anualmente atrai milhares de turistas de diferentes partes do Brasil. As apresentações acontecerão no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, o mais famoso da cidade, e prometem transportar o público para o mundo mágico da Disney, oferecendo uma experiência de excelência artística e encantamento.

As vendas para o espetáculo começam em breve. Todas as informações sobre datas, horários e condições de venda serão divulgadas pelos canais oficiais do evento e da programação de Natal de Curitiba.

Além do espetáculo principal, o público poderá aproveitar duas experiências externas e gratuitas, localizadas em áreas específicas do Parque Barigui. A primeira é o Disney+ Open Air, com sessões especiais de conteúdos do Disney+ exibidos ao ar livre, proporcionando diversão para toda a família.

A segunda é a Ativações Temáticas Disney, que trará espaços interativos e cenográficos inspirados nos universos Disney, para fotos e momentos únicos. Ambas as experiências estarão disponíveis gratuitamente, porém com acesso controlado.

“No ano passado, tivemos uma experiência incrível com o Festival de Natal em Buenos Aires, que foi um enorme sucesso. Agora, estamos muito felizes em trazer essa celebração inédita para o Brasil, com um espetáculo criado especialmente para o público brasileiro”, afirma Claudia Neufeld, vice-presidente de marketing da The Walt Disney Company Brasil.

Natal de Curitiba

Com o tema “Juntos, o inesquecível acontece”, o Natal de Curitiba de 2025 já está configurado como um dos maiores eventos de Natal do país, com mais de 150 apresentações gratuitas, feiras especiais e uma decoração temática deslumbrante por toda a cidade.

Um dos espetáculos mais icônicos é a apresentação de Natal do Palácio Avenida, que chega à 35ª edição em 2025. O tradicional coral infantil cria um ambiente divertido, com canções natalinas do Brasil e do mundo, encantando o público.