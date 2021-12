Natal 2021: 3 drinques fáceis e diferentes para inovar na ceia

Para além dos vinhos, o Natal brasileiro também requer bons drinques, especialmente porque a data normalmente é marcada pelas altas temperaturas que anunciam a chegada do verão. Para te ajudar com as misturas etílicas, a exame consultou Brand Factory, incubadora de marcas e novos negócios da Pernod Ricard Brasil. Confira abaixo 3 sugestões de bebidas refrescantes, diferentes e fáceis de fazer. Saúde!

O Malibu Bay Breeze, com suco de abacaxi e de cranberrydo, mistura bem com o sabor do coco, presente no rum caribenho Malibu, e traz uma combinação ótima para harmonizar com entradas mais frescas e petiscosnatalinos como as frutas secas e nozes.

Ingredientes

50 ml de rum Malibu

50 ml de suco de cranberry

50 ml de suco de abacaxi

Gelo

Modo de fazer

Em um copo alto com gelo, coloque o rum Malibu, o suco de cranberry e, por último, o suco de abacaxi, misture com uma colher de cabo longo e sirva.

Jarra de Lillet (prato principal)

-

Para agilizar o momento principal da refeição e o anfitrião ficar tranquilo quanto o preparo dedrinkspara os convidados, a sugestão é a jarra de Lillet com frutas e manjericão, que já pode ser deixada pronta logo antes de sentar para comer.

Ingredientes

200 ml de Lillet Blanc;

400 ml de água tônica;

Fatias de laranja;

Fatias de morangos;

Folhas de manjericão;

Gelo

Modo de fazer

Coloque na jarra o Lillet, as frutas e o manjericão, acrescente o gelo e complete com a água tônica. O ideal é fazer logo antes de servir, para o refrigerante não perder o gás

Havana (sobremesa)

-

Ingredientes

50 ml de rum Havana Club 7 Anos

100 ml de refrigerante de gengibre

1 meia-lua de limão

Gelo

As sobremesasnatalinas podem ser bastante doces e para equilibrar as notas de dulçor o drink ideal é o 7G, com rum Havana Club 7, ginger ale 3 limão. As notas amadeiradas do rum, a picância do gengibre e o ácido do limão trazem refrescância e harmonizam bem com sabores como o tradicional panetone trufado.

Modo de fazer

Em um copo alto com gelo, coloque o rum Havana Club 7 anos, o refrigerante de gengibre e misture. Finalize acrescentando a meia-lua de limão em cima.